ENGASJERT: Liverpools sportslige overhode Jürgen Klopp i Leedskampen sist mandag. Foto: Lee Smith / POOL Reuters

Klopp: − Hvorfor en ny Champions League? Penger.

Liverpool-manager Jürgen Klopp håper at forholdet mellom laget og supporterne blir enda sterkere etter Super League-miseren.

– Hvis de hadde spurt meg, så ville jeg har fortalt at det var en dårlig idé, er Klopps klare melding til klubbeierne, John W. Henry og FSG, gjengitt av Liverpool Echo.

Liverpool fikk føle fotballfansens sinne mot Super League allerede i mandagens kamp i Leeds.

– Jeg likte ikke det som skjedde i Leeds. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje rundt denne kampen, jeg håper ikke det blir noe annet enn en fotballkamp. Men jeg ser ingen grunn til at det skulle være noe mellom våre fans og oss - men hva vet jeg?

– Jeg håper båndene mellom oss og supporterne blir enda sterkere.

Klopp er glad for at det ikke ble noe av Super League, men misliker samtidig den nye modellen i mesterligafotballen. Han uttrykte seg klarere enn fotballtreneren pleier:

– Hvorfor en ny Champions League? Hva er grunnen? Penger.

– De eneste som aldri blir spurt, er trenerne, spillerne og supporterne. UEFA spurte ikke oss. Super League spurte ikke oss. Det er alltid bare «spill flere kamper». Det er ikke mulig, mener tyskeren.

Den nye Champions League, som skal innføres fra 2024, betyr at antallet innledende kamper utvides fra dagens seks til ti. Finalelagene må spille i alt 17 kamper med det nye formatet. I dag er det 13.

– Jeg skjønner ikke hvor vi skal sette inn disse kampene.

Klopp forteller at verken han eller spillerne har fått noen personlig beklagelse fra Liverpool-seier John W. Henry.

– Det trenger jeg heller ikke. Jeg vil snakke om fremtiden, sier Liverpool-manageren.

Han er fornøyd med hvordan Jordan Henderson og andre spillere reagerte på Super League-prosjektet:

– Jeg er ikke overrasket over hvordan spillerne fikset dette. De er voksne. Det er veldig bra det de gjorde, sa sin mening. Det er ikke første gang de har gjort det, og det blir ikke den siste.

