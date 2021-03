YNGST: Andreas Schjelderup (til høyre) jubler sammen med Ibrahim Sadiq etter 1–0-scoringen. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix

Andreas (16) ble den yngste til å score to mål i en kamp i den danske Superligaen: − En helt spesiell spiller

(Nordsjælland – Sønderjyske 2–1) Andreas Schjelderup ble den store helten da han scoret begge hjemmelagets mål.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Schjelderup startet kampen godt og noterte seg med en nettkjenning allerede etter 16 minutter spilt. 18 minutter senere doblet han ledelsen.

– Det er en utrolig følelse å ha scoret de to målene som hjalp laget til en seier, og en plass i topp-6 som vi har kjempet så hardt for. Det er vidunderlig, sier Andreas Schjelderup til den danske nettavisen Bold.

Nordsjællands trener Flemming Pedersen lot seg rive med av begeistring da han snakket med den danse pressen etter kampen.

– Det er jo en helt spesiell spiller. Han er kun 16 år, det må vi huske. Hans toppnivå kan bli vilt. Det blir toppen i en av de fem store ligaene, spår Pedersen til Bold.

Den unge spissen ble også kåret til banens beste i 2–1 seieren.

– Det er ikke bare to mål, det er to fantastiske mål. Og det er ikke tilfeldig, sier Håkon Grøttland som er seksjonsleder for spiller og trenerutvikling i NFF til VG.

– Han viser det vi har visst om han lenge, og det er at han er god én mot én, god fremover og er god i alt han gjør.

Grøttland forteller at han har sett Schjelderup mye, og at unggutten har vært på alt av talentsamlinger.

– Vi ser gang etter gang etter gang at spillere som er spennende i norsk målestokk, også er spennende internasjonalt. Men vi må ikke hausse ham opp for mye, han skal få tiden til å utvikle seg, sier Grøttland.

Schjelderups to mål fikk de danske journalistene til å stille seg spørsmålet om han er den yngste til å score to mål i samme kamp i den danske Superligaen.

– Er det noensinne en 16-åring som har scoret to ganger i en Superligakamp? spør Rudi Dalsgaard i Frederiksborg Amts Avis på Twitter.

– Nei, bekrefter Gisle Thorsen i Ekstra Bladet.

Den danske statistikksiden «Superstats» skriver at det kun er blitt scoret syv mål av 16-åringer i Superligaen. Schjelderup står for tre av de etter dagens kamp. Mads Beiersholm (2), Kenneth Zohore og Jeppe Kjær står for de fire andre.

Nordsjælland kvalifiserte seg dermed til mesterskapsspill etter søndagens seier.

– 16-åring sparker FC Nordsjælland til mesterskapsspillet på siste spilledag. Det blir simpelthen ikke mere nordsjællandsk enn det, skriver Thorsen i Ekstra Bladet på Twitter.

– Hvis bare Andreas Schjelderup var dansk. Wow, bare wow, skriver han i en annen tweet.

De danske mediene lar seg virkelig rive med av Schjelderup sin fantastiske kamp.

«Kjempe klasse av den purunge mannen, som forleden scoret sitt første mål for FCN direkte på frispark mot Lyngby», skriver Ekstra Bladet i sin kampsak.

Schjelderup var på treningsopphold i Ajax, PSV, Liverpool, Tottenham, Juventus, Bayern München og Villarreal da han spilte i Bodø/Glimt, men unggutten valgte FC Nordsjælland.