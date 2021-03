YNGST: Andreas Schjelderup (til høyre) jubler sammen med Ibrahim Sadiq etter 1–0-scoringen. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix

Andreas (16) ble den yngste til å score to mål i en kamp i den danske Superligaen

(Nordsjælland - SønderjyskE 2–1) Andreas Schjelderup ble den store helten da han scoret begge hjemmelagets mål.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Schjelderup startet kampen godt og noterte seg med en nettkjenning allerede etter 16 minutter spilt. 18 minutter senere doblet han ledelsen.

Det fikk de danske journalistene til å stille seg spørsmålet om han er den yngste til å score to mål i samme kamp i den danske Superligaen.

– Er det noensinne en 16-åring som har scoret to ganger i en Superligakamp? skriver Rudi Dalsgaard i Frederiksborg Amts Avis på Twitter.

– Nei, bekrefter Gisle Thorsen i Ekstra Bladet.

Den danske statistikksiden «SuperStats» skriver at det kun har blitt scoret syv mål av 16-åringer i Superligaen. Schjelderup står for tre av de etter dagens kamp. Mads Beiersholm (2), Kenneth Zohore og Jeppe Kjær står for de fire andre.

VG oppdaterer saken!