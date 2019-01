LANGTIDSSKADET: Maren Mjelde (t.v.) og Maria Thorisdottir har begge slitt med skader i flere måneder. Her er Chelsea-duoen på landslagsoppdrag. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Har tatt opp omstridt skadeklausul med FA

FOTBALL 2019-01-31T18:31:07Z

Det jobbes med å få endret skadeklausulen som gir fotballklubber anledning til å sparke spillere som er skadet i mer enn tre måneder.

Publisert: 31.01.19 19:31

Landslagskaptein Maren Mjelde (29) har vært sykmeldt i over tre måneder. Med den standardkontrakten som gjelder spillere i den engelske toppserien kunne Chelsea sparket Mjelde uten å risikere noe som helst.

– Veldig rart at man ikke var klar over slike ting, men du tror jo ikke at slikt står i kontraktene, sier Maren Mjelde til VG.

– Vi tok det opp med klubben med en gang vi fikk vite om det. Chelsea sier at de har hatt det opp med FA (det engelske fotballforbundet) og gitt beskjed om at dette kan det komme reaksjoner på.

VG skrev om den helt spesielle skadeklausulen i forbindelse med avsløringene i Football Leaks, hvor flere enn 70 millioner dokumenter fra internasjonal toppfotball ble lekket.

Flere har slaktet den omstridte skadeklausulen, som vekker sterke reaksjoner.

Chelsea-spiller Maren Mjelde har aldri fryktet at hun skulle bli satt på porten av sin arbeidsgiver.

– Det har aldri vært noe tema. Spillerforeningen har også tatt opp klausulen med FA, men de har ikke endret denne formuleringen i standardkontrakten til spillerne. Fortsatt er det opp til klubbene å bestemme, men en klubb som Chelsea ville aldri ha benyttet seg av en slik mulighet, fastslår Mjelde.

I likhet med Mjelde har lagkamerat Maria Thorisdottir også vært satt ut av spill. Landslagsstopperen har slitt med en kraftig hjernerystelse og har ikke vært i aksjon for London-klubben siden 28. oktober.

Men situasjonen er likevel litt annerledes for «Thoris».

– Den klausulen har jeg ikke i min kontrakt, så den bruker jeg ikke noe energi på, sier Thorisdottir til VG.

Fikk betennelse

Hun er fornøyd med at Chelsea vil ha bort klausulen, men understreker at det er FA som sitter med ansvaret for at det skjer.

25-åringen er i godt i gang med å trene seg opp igjen etter hjernerystelsen, men må nå ta et steg tilbake.

– Jeg har akkurat fått påvist betennelse i senefestet til et bein i foten, men det skal vi få ordnet ganske kjapt – håper jeg. Nå handler det om å bygge meg gradvis opp. Jeg er i overraskende bra form, og gleder meg til å komme skikkelig i gang, sier Maria Thorisdottir.