Icardi-drama i Inter: Strippet for kapteinsbindet - droppet kamp

Da stjernespiss Mauro Icardi (25) ble strippet for kapteinsbindet i Inter, svarte han med å utebli fra Europa League-kampen mot Rapid Wien.

– Icardi ble kalt opp, men han valgte ikke å dra til Wien, forklarte Inter-manager Luciano Spalletti til Sky Sports, ifølge Goal.

Selv har spilleren, via bilder på Instagram, hintet til at uteblivelsen skyldtes skade, men det nevnte ikke Spalletti på sin pressekonferanse. Det er uansett spesielt det som foregår med Inter-spissen.

For litt over et halvt år siden så alt rosenrødt ut for ham i klubben, og forrige sommer viste han også sin kjærlighet til klubben ved å poste et bilde av seg selv presentert som Inter-spiller og teksten «fortsettelse følger». I høst gjorde han dette:

Men nå er situasjonen en helt annen.

Denne uken ble Icardi strippet for kapteinsbindet i klubben, og han svarte altså med å utebli i Inters 1-0-seier borte mot Rapid Wien i Europa League.

– Klubben ønsker å informere om at Samir Handanovic er den nye kapteinen, er den korte meldingen Inter har lagt ut på Twitter om kapteinsbyttet.

Spilleren selv har svart med en kryptisk beskjed på Instagram:

Det hele dreier seg om penger.

Mauro Icardi bruker sin kone Wanda Nara som agent, og den kontroversielle kvinnen, som var involvert i dette berømte trekantdramaet, er ikke redd for å komme med frittalende uttalelser.

Ifølge Calcio Mercato virket Icardi og Inter nær en avtale om en kontraktsforlengelse forrige sommer, men det skjedde aldri. Samtidig uttalte Wanda at det var mange klubber som var ute etter spissen.

Det italienske nettstedet skriver at Icardi-ekteparets økonomiske krav til Inter er for stort for en klubb som samtidig må passe på å ikke bryte Financial Fair Play-prinsippene.

Om situasjonen ikke forandrer seg, virker det å gå mot Inter-exit for Icardi til sommeren. Juventus, Real Madrid og Chelsea er klubbene som blir nevnt mest hyppig som hans neste stoppested.

