Solskjærs seiersrekke fortsatte etter nok en bortebragd

FOTBALL 2019-01-25T21:54:27Z

LONDON/OSLO (VG) (Arsenal - Manchester United 1–3) Takket være gylne to minutter og 27 sekunder i første omgang, og to mesterlige kontringer, sikret Ole Gunnar Solskjær (45) sin åttende strake seier som Manchester United-manager.

Publisert: 25.01.19 22:54

Selv om det var Arsenal som presset fra start i den klassiske toppkampen på Emirates, var det Manchester United som etter en halvtime kunne slippe jubelen løs.

Romelu Lukaku fikk ballen like utenfor feltet, og serverte rekkekamerat Alexis Sánchez med en svært ukarakteristisk kamuflert pasning. Chileneren, som forlot Arsenal for ett år og tre dager siden, drillet seg forbi Petr Cech og lurte ballen inn i det åpne målet - hans første scoring under Solskjærs ledelse.

Arsenal rakk knapt å ta avspark før de måtte hente ballen ut av målet igjen. Luke Shaw plukket opp ballen like utenfor egen sekstenmeter etter et mislykket Arsenal-angrep, og spilte gjennom Lukaku med en nydelig gjennombruddspasning.

Belgieren var som rene lynvingen og fosset over halve banen, før han beholdt oversikten og serverte Jesse Lingard inne i feltet. Engelskmannen var kald som den norske vinteren, la ballen til rette med venstrefoten, før han nonchalant trillet inn Uniteds andre med innsiden av den høyre.

«Olé, Olé, Olé, Olé» runget ut fra Uniteds fem tusen tilreisende supportere, og Solskjær kunne virkelig slippe jubelen løs - for andre gang på to minutter og 27 sekunder.

Måltyven fra Gabon

Men tomålsledelsen var kortvarig. For da Aaron Ramsey fosset frem mot dødlinja, spilte perfekt inn på tvers og Pierre-Emerick Aubameyang bare kunne trille ballen i det åpne målet, var det på ny full spenning på Emirates.

Arsenal presset på i store deler av andre omgang, og kom også til kvalifiserte sjanser, uten at David de Gea-vikar Sergio Romero måtte gjøre mer enn to gode redninger.

Ole Gunnar Solskjær gjorde hele fem endringer fra laget som slo Brighton 2–1 forrige helg, men fikk altså avkastning på å bruke spillere som Lukaku og Sánchez fra start.

Og da Arsenal jaktet scoring på tampen av andre omgang, kunne nordmannen sette innpå friske og kontringssterke bein i Marcus Rashford og Anthony Martial.

Martial sikret seieren

Nettopp franske Martial ble mannen som sikret seieren for Solskjær. Arsenal presset på, United fikk rom å kontre i og Pogba gikk på skudd utenfor sekstenmeteren. Cech reddet avslutningen, men klarte ikke slå ballen bort fra farlig område.

Der dukket Martial opp, superinnbytteren kunne enkelt bredside Uniteds andre kontringsmål, og jommen sang ikke United-fansen om Solskjær nok en gang.

Seieren var sikret, og Ole Gunnar Solskjær kom seirende ut av sin andre toppkamp på bortebane - og sin åttende kamp som Manchester United-sjef totalt.

Kveldens andre cupkamp mellom Bristol City mot Bolton Wanderers endte med hjemmeseier. Bolton tok ledelsen etter bare seks minutter, men Bristol snudde kampen i første omgang og holdt helt inn til femte runde.