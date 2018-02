MISFORNØYD: Rosenborg- og Molde-toppene Ivar Koteng (t.v.) og Øystein Neerland liker ikke hvordan NFF har valgt å omorganisere seg. Foto: BILDBYRÅN / NTB SCANPIX

Molde og Rosenborg reagerer på NFF-valg: – Skuffet og overrasket

Publisert: 15.02.18 21:54

Norges Fotballforbund omorganiserer og deler seg i to: Elitefotball og breddefotball. Sterke krefter i norsk fotball har jobbet for et felles eliteselskap med Norsk Toppfotball, men det har forbundet nå sagt nei til.

Det vekker reaksjoner i Norges to beste og mektigste klubber.

– Jeg hadde store forventninger til at vi skulle få til en felles løsning. Jeg er både skuffet og overrasket over at NFF velger å gå «solo», sier daglig leder Øystein Neerland i Molde.

Han er også styremedlem i Norsk Toppfotball (NTF), interesseorganisasjonen til de 32 toppklubbene i Norge på herresiden i Eliteserien og Obos-ligaen. Gjennom flere år har NTF forsøkt å lande en avtale med NFF om en sammenslått elitesatsing formalisert gjennom et selskap.

Nå føler organisasjonen at Fotballforbundets nye eliteavdeling (først og fremst landslagene) og Norsk Toppfotballsenter (underlagt NTF) blir sittende hver for seg i noe NTF har ment at burde vært samlet.

– Det har vært jobbet for lenge, og at det ikke ble noe, synes Rosenborg er dumt, sier Ivar Koteng, som presiserer at han uttaler seg på Rosenborgs vegne i denne saken. RBKs styreleder er også styremedlem i Norges Toppfotball.

– Hvorfor tror du ikke Norges Fotballforbund ønsket dette?

– Det har jeg vanskelig for å forstå. Jeg vet ikke, svarer Koteng, som poengterer at elitesatsingen i hovedsak skjer i klubbene og ikke i forbundet.

NFF-sjef: – Vi skal fortsette samarbeidet

På samme spørsmål svarer generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund slik:

– Vi har diskutert muligheten for å etablere et formelt samarbeid, spesielt innenfor tilrettelegging for spillerutvikling på toppnivå. Utgangspunktet er en erkjennelse av at toppklubbmiljøene og landslagene må jobbe tettere. En selskapsetablering mellom selskapet Norsk Toppfotball og organisasjonen Norges Fotballforbund blir vanskelig og utfordrer prinsipper og grenseoppganger i vår organisasjonsmodell.

– Vi har også diskutert løsere former for et samarbeid uten selskapsetablering. Det sa styret i Norsk Toppfotball nei til, men vi skal fortsatt samarbeide om viktige spørsmål og prosjekter. Et samarbeid er ikke avhengig av formelle rammer, sier Bjerketvedt.

NFF-sjefen tar til etterretning at Moldes daglige leder bruker ord som «skuffet og overrasket», men presiserer:

– De siste to-tre årene er det blitt gjort mye godt og viktig arbeid på bredde og utvikling i NFF. Nå setter vi også et skarpere fokus på elitefotball. Det gjør vi ved å dele sporten i en bredde/utviklingsavdeling og en elitefotballavdeling, som inkluderer landslagene. Det er en viktig og nødvendig oppgradering og prioritering, uavhengig av innrammingen på samarbeidet. Vi setter inn mer ressurser på elitefotballutvikling/landslag, og det viktigste er fortsatt å etablere et tettere samarbeid i aksen toppklubb-landslag, sier Pål Bjerketvedt.

– Vi har vært kritiske

– Norges Fotballforbund må organisere seg som de vil. Vi har vært kritiske til at de ikke har hatt en tydeliggjøring av toppen, så vi er positive til at de nå skiller mellom topp og bredde. Så har vi ønsket å gå lengre og få til et felles selskap. Det ønsket vi å få til nå, men det ble ikke noe av, sier direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball.

– Hvorfor mener Norsk Toppfotball at det ville vært en bedre løsning?

– Norge er et lite land. Det er viktig å ha den beste kompetansen samlet for å oppnå resultater internasjonalt. Som kjent har vi noe å gå på, både på klubb- og landslagssiden der, sier Øverland.

– Vi ønsker fortsatt å ha et godt forhold og samarbeid med NFF, men vi må spisse oss innenfor toppfotball og videreføre arbeidet innenfor akademistruktur og slikt. Det får en litt annen form enn det kunne fått med et felles prosjekt, mener Øystein Neerland i Molde.