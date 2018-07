Pochettino langer ut mot tidlig overgangsfrist

Publisert: 31.07.18 18:04

FOTBALL 2018-07-31T16:04:02Z

Tottenham-manager Mauricio Pochettino (46) mener det var en tabbe av Premier League å introdusere en tidligere overgangsvindu-lukking enn resten av Europa.

Det var de 20 Premier League -klubbene selv som stemte frem forslaget i 17-3-favør for å fremskynde overgangsvindu-fristen. Tanken var at klubbene skulle unngå det kaoset som gjerne er på tampen av sommerens overgangsvindu, og heller kunne konsentrere seg om fotball.

Det gir at Premier League-klubbene må ha handlet ferdig til kl. 18.00 torsdag 9. august - dagen før årets PL-sesong sparkes i gang.

Vinduet for italiensk Serie A lukkes 17.august. Men hoveddelen av øvrige europeiske fotballklubber kan vente ut august med overgangene, ifølge The Sun. Det har fått Tottenham-boss Pochettino til å reagere.

Frustrert Pochettino

– Sammenlignet med resten av Europa mener jeg vi stiller med en ulempe, og de nye reglene hjelper ikke Premier League. Nå er vi alle i samme båt i England, og jeg aner ikke om de øvrige PL-klubbene er så glade for regelendringen, sier argentineren, og legger til:

– Det korrekte ville ha vært å bli enig med hele Europa om en konkret dato for lukking av vinduet. Vi (Tottenham) skal delta i Champions League, og har 20 dager færre til å bli ferdig med kjøpene. Og det kommer ikke til å hjelpe oss. hevder Pochettino.

Tottenham endte i vår blant de tre beste i PL for tredje sesongen på rad. Men er den eneste klubben blant topp-seks PL-lagene som ikke har forsterket troppen så langt i sommer. Og har i praksis kun åtte dager på seg nå.

– Ifjor snakket jeg om antall spillere vi skulle kjøpe, men i dette korte sommervinduet kan jeg ikke si om vi handler inn én, null, to, tre eller fire nye spillere. Men vi jobber med saken, avslutter Pochettino.

