Straffemareritt mot Bayern München for Nordtveit: – Klumsete

(Bayern München-Hoffenheim 3–1) Håvard Nordtveit (28) ble byttet inn det siste kvarteret da Hoffenheim lå an til poeng mot Bayern München. Det ble et mareritt for den norske midtstopperen.

Publisert: 24.08.18 22:52 Oppdatert: 24.08.18 23:50

Nordtveit startet på benken for Hoffenheim i Bundesliga-åpningen borte mot regjerende ligamester Bayern München .

Han fikk se at Thomas Müller ga vertene ledelsen etter 23 minutter da han headet inn en corner. Ádám Szalai utlignet etter 57 minutter, da han kranglet inn utligningen med en kontant avslutning i det lengste hjørnet.

Hoffenheim var med på notene, men så ble Kevin Vogt skadet etter et sammenstøt med egen keeper. Vogt ble byttet ut, og Nordtveit ble byttet inn i det 74. minutt. Det var mer enn nok tid til å få med seg dramatikken på Allianz Arena.

Etter fem minutter utførte Nordtveit en sklitakling for å stoppe Franck Ribéry. Det endte med at den franske Bayern-stjernen gikk i bakken, og hjemmelaget fikk et tvilsom straffespark. Og protestene fra Hoffenheim-spillerne støttes av tysk presse.

«Ribery tar av før Nordtveit berører ham», skriver Bild. «En diskutabel avgjørelse, for Ribery søkte denne kontakten aktivt», skriver Kicker.

– Man kan selvfølgelig diskutere om det er et straffespark, men hovedproblemet er at Håvard Nordtveit ikke har noen grunn til å legge seg ned et kvarter før spilleren kommer. Da inviterer du en rutinert spiller som Ribery til å utnytte den muligheten, og det gjør han selvfølgelig, sier Rune Bratseth som var ekspert i studio for Viasat.

– Helt enig Rune, men det er ikke i nærheten av å være straffe en gang. Grunnen til at dommeren gir straffe er at Nordveit gjør det han gjør og kommuniserer at han er klumsete, la ekspertkollega Jan Åge Fjørtoft til.

Måtte ta straffen på nytt

Dramatikken var uansett ikke over. Hoffenheim-keeper Oliver Baumann reddet straffesparket til Robert Lewandowski, og Arjen Robben satte returen i nettet. Men så slo VAR-teamet til, og dommeren måtte studere videobildene av straffesituasjonen, som viste at Robben var innenfor 16-meteren da Lewandowski skjøt.

Dommer Bastian Dankert avgjorde at Lewandowski måtte ta straffen på nytt, og denne gangen scoret han sikkert.

Så fikk Müller en «scoring» annullert for hands da han var sist på et skudd fra Leon Goretzka. Dommeren brukte VAR igjen, og underkjente nettkjenningen.

– Jeg er helt uenig i konklusjonen her. Müller prøver å komme seg unna ballen. Den søker ikke ballen den hånden der, ikke i det hele tatt, sa Bratseth som var uenig med hele VAR-teamet.

Til slutt ordnet uansett Robben 3–1 på overtid etter forarbeid av Müller og svakt forsvarsspill av Hoffenheim.

–De fikk en straffe som ikke var noen straffe, sier Hoffenheim-trener Julian Nagelsmann ifølge Kicker.

– Jeg vet ikke hvor videoassistentene (VAR-rommet) i Köln var, men de var i hvert fall ikke på plass. For meg er det et mysterium at straffesituasjonen ikke ble studert, raste Nagelsmann.