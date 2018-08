ETT MINUTTS STILLHET: Før kampen Barcelona-Betis den 20.august i fjor var det ett minutts stillhet til minne om terrorofrene. Nå viser det seg at terroristene også planla angrep mot Camp Nou - nettopp denne dagen. Foto: LLUIS GENE / AFP

Avis: Planla terrorangrep mot Barcelona-kamp

Publisert: 01.08.18 21:31

FOTBALL 2018-08-01T19:31:39Z

Barcelonas stadion Camp Nou var ett av målene for terroristene som slo til i den katalanske hovedstaden for snart ett år siden.

Det er avisen El Periódico som skriver dette onsdag.

Den 17. august i fjor kjørte en kassebil inn i fotgjengere på gaten La Rambla, kjent for sitt yrende folkeliv. 14 mennesker ble drept og 133 ble skadet.

Terroristene planla også å gjennomføre en aksjon under Barcelonas La Liga-kamp tre dager senere mot Betis, skriver avisen. Stadion tar nesten 100.000 tilskuere.

Men to dager før kampen ble fem av mennene som skulle gjennomføre angrepet, drept av spansk politi.

Etterforskerne fant på mobiltelefonen til Mohammed Hichamy at de hadde planlagt et angrep mot Camp Nou, blant annet hvilke innganger de skulle bruke. De fant også ut at mennene hadde forberedt eksplosiver til angrepet.

Medlemmer av terrorcellen skal også ha vært på Barcelona-butikken på Camp Nou - trolig med tanke på å komme som Barca-supportere til kampen.

Det katalanske innenriksdepartementet har ikke villet kommentere opplysningene i El Periódico.

Det som derimot er klart, er at Barcelona har styrket sine sikkerhetstiltak etter terrorangrepet mot byen for snart ett år siden.

Avisen skriver at terrorcellen også vurderte angrep mot Sagrada Familia i Barcelona og Eiffeltårnet i Paris.

– Det er mulig at de planla det samme som på Stade de France, sier en kilde til El Periódico.

I november 2015 var det terrorangrep flere steder i Paris, blant annet forsøkte tre terrorister å ta seg inn på Stade de France, der Frankrike spilte landskamp mot Tyskland foran nesten 50 000 tilskuere. Terroristene lyktes imidlertid ikke i å komme seg inn på selve stadion og en terrorist var den eneste som mistet livet i aksjonen.