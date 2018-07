Prioriterer Eliteserie etter E-cup-ydmykelse

Publisert: 26.07.18 21:35 Oppdatert: 26.07.18 22:26

FOTBALL 2018-07-26T19:35:29Z

(LASK Linz - Lillestrøm 4–0) Etter ti år uten europacupspill er LSK igjen i det gjeve selskap. Returen ser imidlertid ut til å bli kortvarig.

For ti år siden sa det stopp mot FC København i den 2. kvalifiseringsrunden av daværende UEFA Cup (tilsvarende Europa League).

På bortebane, i den 2. kvalifiseringsrunden av Europa League mot østerrikske LASK Linz, ble det hele 4–0 til hjemmelaget. Utgangspunktet før returoppgjøret på Åråsen om en uke er med andre ord ganske så mørkt.

VG Live: Les utfyllende referat fra kampen her!

– Har dere gitt opp E-cupen nå?

– Nei, absolutt ikke. Alt er mulig i fotball, sier Jörgen Lennartsson, som sto på sidelinjen for første gang som LSK-trener torsdag, men innrømmer:

– Det blir tøft å snu resultatet. Hovedfokuset vårt fremover kommer til å være på Eliteserien.

Les også: Lennartsson presentert som ny LSK-trener

I hjemlig serie står LSK (13. plass) med syv strake kamper uten seier (0–3–4), og Jörgen Lennartsson fikk ikke mindre å tenke på etter at eget mannskap gikk av banen med 0–4 i Østerrike.

– Defensivt gjør vi mye ok, men offensivt mangler vi mye kvalitet i siste ledd. Vi skaper en del bra angrep, men vi sliter med den siste pasningen. Det er en bra læringskamp, la oss si det slik, sier Lennartsson til VG etter sin debutkamp.

Den startet på verst tenkelige vis med en scoring fra nesten død vinkel av Thomas Goiginger, før to kanonskudd fra drøye 25 meter signert henholdsvis australske James Holland (på overtid av 1. omgang) og Goiginger (i det 70. minutt) sørget for 2– og 3–0.

Etter 2–0-målet feiret LASK Linz-trener Oliver Glasner så hardt at han ba LSK-benken om unnskyldning.

Bortsett fra målene hadde kampen vært en rimelig jevnspilt affære, men etter de to perlescoringene tok hjemmelaget fullstendig over. Ydmykelsen ble komplett da Simen Rafn dempet ballen til innbytter Dominik Fresner, som gjorde 4–0 på tampen alene med keeper.

– Det er klart vi er skuffet over resultatet, men jeg føler ikke at det er en 4–0-kamp, sier Lennartsson, og melder at «slikt skjer i fotballen» om 4–0-målet og tabben til Rafn.

– De har kvalitet i laget og gjør to fantastiske mål, og etter 3–0 så dette vi litt sammen. Vi hadde trengt et enkelt mål, men gutta jobber utrolig hardt for hverandre, sier Lennartsson.

PS: Thomas Lehne Olsen tok seg til ryggen og måtte byttes ut med litt under ti minutter igjen. Lennartsson «håper det ikke er noe alvorlig».