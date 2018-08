REPRISER: José Mourinho og Jürgen Klopp får nå muligheten til å se situasjoner i reprise mens de sitter på benken. Foto: OLI SCARFF / AFP

Premier League-managerne får tilgang til repriser på benken

Publisert: 04.08.18 13:53 Oppdatert: 04.08.18 14:40

FOTBALL 2018-08-04T11:53:22Z

Premier League-managerne får enda et hjelpemiddel i den kommende sesongen.

Det er The Times som skriver at Pep Guardiola, Jürgen Klopp, José Mourinho og de andre stjernemanagerne vil nå få tilgang til repriser av nøkkelsituasjoner mens de sitter på benken. Avisen skriver at analysefolk på tribunen vil passe på at klubbenes støtteapparat vil få tilgang til bilder av nøkkelsituasjoner på et nettbrett eller en telefon.

Managerne kan ikke vise bilder til spillerne på banen, men kan bruke de til å instruere spillere som skal komme inn, eller diskutere taktiske disposisjoner med resten av støtteapparatet.

– All teknologi er positivt

– Jeg vet ikke så mye om akkurat dette tiltaket konkret, men alt av teknologiske hjelpemidler er positivt, mener Vålerenga-trener Ronny Deila til VG.

– Kunne dette vært noe for Eliteserien?

– Vi har allerede muligheten til å se situasjoner mens vi sitter på benken, jeg føler vi allerede har på plass de hjelpemidlene vi trenger, svarer Deila.

Kan få utstyret konfiskert

Denne nye tilgangen i Premier League vil også gi managerne tilgangen til å se kontroversielle situasjoner i reprise. Om de skulle bruke disse klippene som bevis ovenfor dommer eller fjerdedommer, skriver The Times at det kan resulterer i straffer som gult eller rødt kort, eller i verste fall konfiskering av det digitale utstyret.

– Det har alltid vært trenere som har hoppet opp og ned på sidelinjen, jeg tror ikke at dette vil gjøre noen stor forskjell eller være noe stort problem, sier TV2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

VAR lar vente på seg

Noe som derimot lar vente på seg er VAR. Videodømmingen ble brukt under sommerens VM. Det ble også brukt i de engelske cupene forrige sesong. Denne sesongen skal det igjen brukes i cupene, men ikke i Premier League.

Ifølge Daily Mail har Premier League-sjef Richard Scudamore, uttalt at det kun er et spørsmål om når, og ikke om VAR kommer til å bli innført i Premier League.

– VAR fungerte bra i VM etter mitt syn, men det var en Ligacup-kamp med Tottenham forrige sesong som utviklet seg til en farse, og det er nok litt av grunnen til at de besluttet å ikke innføre det denne sesongen, forklarer Thorstvedt, som legger til han er sikker på at videodømmingen også vil komme til Premier League.