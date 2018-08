URIMELIG: NISO-sjef Joachim Walltin mener det er urimelig at Odd-trener Dag-Eilev Fagermo ikke lot Sondre Rossbach spilte før han signerte ny kontrakt, og at han sier at John Kitolano ikke hadde fått like mye spilletid om han visste om England-overgang. Foto: NTB SCANPIX

NISO kritiserer Odd: – Bør ha en flau smak i munn

Joachim Walltin, leder av spillernes organisasjon, er lite imponert over klubber som prøver å «fryse» ut spillere på utgående avtale.

I vinter vraket Odd -trener Dag-Eilev Fagermo keeper Sondre Rossbach fordi han ikke ønsket å forlenge sin utgående avtale med Odd. Noe han likevel gjorde senere .

Nylig sa Fagermo også til Telemarksavisa at ikke ville latt John Kitolano spille så mye før han ble solgt til Wolverhampton dersom han hadde visst om overgangen før.

– Det virker urimelig. Jeg synes det er uryddig og uproft. Det er ikke bra for fotballen. Odd har sikkert hentet mange spillere gratis selv. De bør ha en flau smak i munn. Det er snev av dobbeltmoral, mener Walltin, sjef i NISO.

– Jeg trengte kanskje ikke å si det i media, men det blir mer og mer vanlig i Europa. Også i Norge. Det er spillere vi har brukt mye ressurser på å utvikle og da vil vi gjerne ha noe tilbake hvis de skal bort fra oss, sier Fagermo til VG.

Sødlund i kulden i Sandefjord

Når en spiller har seks måneder igjen av kontrakten kan man gå gratis til ny klubb for den neste sesongen.

– Vi er veldig opptatt av å utvikle spillere i Telemark. Det er vår filosofi. Da synes jeg som trener at det er kjedelig å miste spillere hvert fall før de er såpass gode at de virkelig er klar for større klubber, fortsetter Fagermo, som mener Kitolano gikk for tidlig.

Sandefjord vraket André Sødlund etter at han signerte avtale med Odd for neste sesong i første omgang. Før de sikret hans tjenester allerede nå på siste overgangsdag.

– Det er lett å se at det ikke bare er sportslige hensyn. At man prioriterer noen andre den siste tiden av sesongen kan være forståelig, men å gå rett fra førstelaget til å ikke være med i troppen er ganske ekstremt, sier Walltin.

Daglig leder Per Ketil Berg sier at trenerteamet er rundt laget hver dag og har best forutsetninger til å vurdere hvem som er mest forberedt til kamp.

– At spilleren går fra førstelaget til å ikke være med i troppen har skjedd mange ganger før. Bruken av ordet ekstremt faller på egen urimelighet. 22 mann kjemper om 18 plasser. Det er ikke plass til alle samtidig, sier Berg.

Gjensidig respekt

NISO-lederen forteller at spillere oftere og oftere tar kontakt fordi de føler seg «fryst» ut på denne måten.

– Vi har sett over flere år at klubber blir forbannet og skal markere seg. Det er mer regelen enn unntaket at de henter gratis selv fra andre klubber. Da møter dem seg selv i døren. Det er helt merkelig, mener Walltin, som ytret seg på Twitter om temaet.

– Treneren er suveren på hvem han tar ut. Men du skyter deg selv litt i foten ved ikke å ta ut de beste, selv om de skal bort, fortsetter han og kommer med eksempel motsatt vei:

– Mange spillere får ikke fornyet kontrakten tross at de ønsker. De kan ikke nekte å møte på trening og kamp. Det må være gjensidig respekt.

