MÅL I FØRSTE KAMP: Arnór Smárason scoret allerede i første kamp for Lillestrøm i eliteseriekampen mot Molde. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Derfor valgte «Smáradona» LSK

FOTBALL 2018-08-16T07:12:55Z

ÅRÅSEN (VG) På et halvt år gikk Arnór Smárason (29) fra å være i den islandske landslagstroppen og ha startplass i Hammarby til benketilværelse i Sverige og sofaplass under VM. Derfor var en overgang til Lillestrøm en vinn-vinn-situasjon for islendingen.

Publisert: 16.08.18 09:12 Oppdatert: 16.08.18 10:12

Allerede i første kamp for gultrøyene fra Romerike, markerte den 185 centimeter høye angriperen seg med scoring da Lillestrøm tok et poeng i hjemmemøtet med Molde .

Nå håper mange med gult hjerte at «Smáradona» skal skyte Lillestrøm til ny eliteseriekontrakt.

– Hvor kommer kallenavnet fra?

– Nei, det var bare noen lagkamerater i Danmark som begynte med det og siden har det vel bare festet seg litt, sier islendingen og smiler.

– Det er klart at det finnes kun en Maradona! Det høres kanskje litt «cocky» ut med det kallenavnet, men det er bare en morsom greie, fortsetter han og ler.

Skade og knust VM-drøm

De siste seks månedene har vært tøffe for Arnór Smárason. I 2016/2017-sesongen startet islendingen 28 av Hammarbys 30 kamper. Sesongen før startet han 27 kamper.

Så kom det en skade i sesongoppkjøringen og et trenerbytte i Hammarby.

– Laget vant mange kamper i den perioden jeg var skadet og det er vanskelig for en trener å bytte ut et vinnende lag, sier Smárason til VG.

Han jobbet hardt for å ta en plass i laget, men muligheten kom aldri. Av Hammarbys 14 kamper denne våren, fikk han fire kamper som innbytter og ble sittende på benken i syv kamper. I tre av kampene var han ikke med i troppen.

Arnór Smárason (29) *Født 7. september 1988 i Akranes på Island * 24 landskamper for Island, tre mål Tidligere klubber: Heerenveen (2004–2010) Esbjerg (2010–2013) Helsingborg (2013–2015) Torpedo Moscow (2015) Helsingborg (2015–2016) Hammarby (2016–2018) Lillestrøm (2018-)

I januar var Smárason også med da det islandske laget spilte treningskamp mot Indonesia. 29-åringen scoret et av målene i 4–1-seieren over Indonesia.

– Ting kjentes bra ut, men så kom skaden. Det er mange gode spillere i den islandske troppen, så da gjelder det å spille og prestere for å være med, sier Smárason.

Han følte selv han hadde en god mulighet til å komme med i Islands VM-tropp, men med lite spilletid på klubblaget utover våren ble det vanskelig.

– Det var veldig surt. Som fotballspiller er noe av det største man kan oppleve å komme til VM. Forhåpentligvis kan jeg få flere muligheter, sier Smárason.

Telefonsamtale overtalte Smárason

Islendingen følte han måtte se seg om etter noe nytt. Da kom det en telefon fra LSK-trener Jörgen Lennartsson (53).

– Jeg kjente ham ikke personlig fra før, men har møtt lagene han trener mange ganger i Sverige. Han er en høyt respektert trener, sier islendingen om sin nye trener.

– Vi hadde en lang og god samtale på telefon. Jeg satt igjen med en god følelse etterpå. Jeg hadde noen andre muligheter også, men Lillestrøm kjentes veldig riktig ut for meg.

Lennartsson trekker frem at Smárason kan bekle roller offensivt i banen hvor han og LSK følte de hadde behov for en erfaren spiller. Han beskriver 29-åringen som en vinnerskalle med islandsk «attityde».

–Vi så muligheten til å få ham hit og gi ham mer spilletid. Situasjonen hans er vel grunnen til at vi klarte å få tak i en spiller som ham, sier Lennartsson til VG.

– Litt flaks for Lillestrøm, kanskje?

– Ja, det kan man vel si, svarer Lennartsson med et smil.

Lagkamerat med Eikrem i Molde

Islendingen, som fyller 30 år i september, har nok med erfaring i fotballen.

Som 15-åring flyttet han til Nederland og Heerenveen. Han signerte proffkontrakt med klubben tre år senere og fikk sin førstelagsdebut våren 2008.

Siden har han vært innom dansk, russisk og svensk fotball før veien gikk til Lillestrøm og Eliteserien i 2018.

Men det er ikke første gang han spiller for en norsk fotballklubb. I 2004 flyttet Smárason og familien til Molde, hvor faren skulle studere på Høgskolen i Molde.

– Jeg var vel 14–15 år og vi bodde der i et år fordi min pappa studerte der. Så da fikk jeg spille og trene med Moldes gutte- og juniorlag, i tillegg til litt med Moldes reservelag, forteller islendingen.

– Jeg spilte på samme lag som Magnus Wolff Eikrem (to år yngre enn Smárason), og jeg husker Knut Olav Rindarøy. Tina Wulff var også der. Hun trente mye med oss den gangen. Det var en og annen spiller som har gjort det bra i karrieren senere, sier han og smiler.