Dan Eggen om Ødegaard-utlån: – Alltid et sjansespill

Publisert: 06.08.18 12:14

FOTBALL 2018-08-06T10:14:45Z

Tidligere La Liga-proff Dan Eggen mener et utlån alltid er et sjansespill, og sier mulighetene for spilletid må være det avgjørende for Martin Ødegaard hvis han skal lånes ut fra Real Madrid.

Ødegaard har denne sommeren vært med på Real Madrids treningsleir i USA etter halvannet år i Heerenveen, men mye tyder på at han vil igjen forsvinne ut på lån.

19-åringen har byttet til tidligere La Liga-proff Bjørn Tore Kvarme som agent, det spekuleres i at det er på grunn av at det er ønskelig med et lån til en annen spansk klubb. I spanske medier har Real Valladolid blitt nevnt som en mulighet, men kun to uker unna seriestart i La Liga er ingenting avklart.

Bør sikte seg inn på midtsjiktet

– Et klubbskifte vil alltid være en sjanse å ta og man kan aldri bli garantert spilletid, men det er viktig å finne en klubb hvor han er tiltenkt mye spilletid. Et lag rundt midten av tabellen hadde kanskje vært ideelt, mener tidligere Spania-proff Dan Eggen.

Mangeårig La Liga-kommentator Magnar Kvalvik er enig.

– Den øvre tredelen i Spania holder et skyhøyt nivå, men under der bør han klare å finne en klubb hvor det er mindre press, og større muligheter for unggutter til å få sjansen, sier Kvalvik, som trekker frem Espanyol og Villarreal som mulige klubber som kan passe bra.

– Men er han bra nok til å gå inn å ta en plass i et La Liga-lag?

– Jeg tenker at det er mest nærliggende etter en tid i Heerenveen som har gjort godt både fysisk og mentalt. Det neste steget for Ødegaard må være å notere seg for flere målpoeng enn han har gjort, svarer Kvalvik.

Kommer sent inn

Foreløpig denne sommeren har Ødegaard til sammen en omgang i treningskampene for Real Madrid. De minuttene kom mot Manchester United og Juventus. Nå kommer han sent inn til en ny klubb før seriestart.

– Det er en vanskelig problemstilling for spillere internasjonalt å komme sent inn i nye klubber før sesongstart. Martin er ung, men har samtidig rukket å få erfaring, akkurat det tror jeg han skal takle på en bra måte, sier Eggen, som selv spilte for Alavés og Celta Vigo.

Kvalvik tror nødvendigvis ikke det blir et stort problem.

– Det er ingen krise å komme litt sent inn. Da får han sannsynligvis prøve seg litt og litt i begynnelsen, sesongen er lang og det er god tid til å spille seg inn. Det kan være en fin erfaring for ham, mener Kvalvik