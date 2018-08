Sarri ikke fornøyd tross drømmestart: – Vant på grunn av talent, ikke taktikk

(Huddersfield – Chelsea 0–3) Det ble en drømmestart på Premier League-sesongen for Chelseas nye manager, men Maurizio Sarri (59) er likevel ikke helt fornøyd etter 3–0-seieren over Huddersfield.

Maurizio Sarris Chelsea så tidvis tannløse ut i hans første kamp som Chelsea-manager, selv om Ngolo Kanté, Jorginho og Pedro sørget for en trygg 3–0-seier over Huddersfield .

– Jeg var ikke helt fornøyd, fordi vi vant hovedsakelig på grunn av individuelt talent, ikke taktisk organisering, sier manageren til Sky Sports i Italia.

59-åringen kaller sine første 90 Premier League -minutter for tidvis stygge, fysiske og ganske vanskelige.

– Vi er ikke et fysisk lag og hadde problemer de første 20 minuttene, men vi gjorde det bra, sier italieneren til BBCs Match of the Day.

Straffescoring av Jorginho

Kampen så, med Chelsea-briller, fra starten ut til å bli av det stusslige slaget. Den første halvtimen var ikke Chelsea i nærheten av å skape noe som lignet en målsjanse, og det var tidvis paniske tilstander i forsvaret da Huddersfield presset på.

Men etter en tam første halvtime fant Willian en umarkert Ngolo Kanté, som skjøt i bakken og over Ben Hamer.

På overtid av omgangen spilte Ross Barkley fri Marcos Alonso i feltet. Spanjolen ble regelrett feid ned av Christopher Schindler og fikk straffe, Den satte nysigneringen Jorginho satte selvsikkert i mål da trippet opp mot ballen, lot Ben Hamer gå den ene veien og så rolig trillet ballen den andre veien.

Dermed kunne Chelsea, mot spillets gang, gå i garderoben med en veldig trygg 2–0-ledelse.

Etter pausen så Chelsea langt mer ut som et lag med ambisjoner om å kjempe om medaljene. De presset Huddersfield lavt, og bød på både frekkheter og spektakulære forsøk.

Mest spektakulær var Alonso, da han brassesparket i tverrliggeren etter en corner et kvarter ut i omgangen.

Pedro punkterte

Chelsea hadde for det meste full kontroll de siste 45 minuttene, og ti minutter før slutt satte de på turboen da Huddersfield hadde sendt mange fremover. Innbytter Eden Hazard utfordret sentralt før han stakk fri Pedro, som elegant chippet inn kampens tredje scoring.

Dermed ble det tre trygge poeng for Chelsea i serieåpningen, mens Huddersfield-manager David Wagner måtte erkjenne at årets første poeng må vente minst én uke til.

– Jeg har sett nok til å være selvsikker for Premier League-sesongen, for vi vil ikke alltid møte topplag, sier Wagner til BBC Sports.

PS: Chelseas siste signering, kroatiske Mateo Kovacic (24) som kom på lån fra Real Madrid på overgangsvinduets siste dag, var hverken i startoppstillingen eller på benken lørdag.