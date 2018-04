Arsenal lekte seg mot semifinalen

Publisert: 05.04.18 22:54 Oppdatert: 05.04.18 23:07

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-05T20:54:11Z

(Arsenal - CSKA Moksva 4–1) Aaron Ramsey (27) gjorde målfesten bokstavelig talt til en lek da Arsenal herjet med CSKA Moskva i den første kvartfinalen i Europa League.

Det stoppet på 4–1, alle målene kom før pause, og kampens absolutte høydepunkt var hjemmelagets mål nummer tre, etter 27 minutter:

Mesut Özil, som var innblandet i det meste, løftet inn til en helt fri og fremadstormende Aaron Ramsey, som hoppende, med yttersiden av høyrebeinet, lobbet ballen over keeper Igor Akinfeev, fra syv-åtte meters hold. Et aldri så lite kunstverk fra den walisiske midtbanesmannen, som også hadde stått bak hjemmelagets første scoring.

Den russiske yndlingen Aleksandr Golovin (21) utlignet med et vakkert frispark i nærmeste kryss, men det var ikke mye vakkert over gjestenes forsvarsspill og den stakkars bakre treeren med Berezutskij-tvillingene på 35 år og Sergej Ignasevitsj på 38. Arsenal fikk enorme flater å leke seg på, og CSKA fikk heller ikke hjelp av dommer Pavel Královec fra Tsjekkia da Mesut Özil satte full fart inn i 16-meteren, mistet balansen og endte med å «legge seg» over Georgij Sjtsjennikov. Straffesparket så veldig billig ut, Alexandre Lacazette sendte Arsenal opp i 2–1 fra 11 meter.

I Pierre-Emerick Aubameyangs europacupfravær grep franskmannen virkelig muligheten. Etter 35 minutter øket han til 4–1 etter et innlegg fra Özil. Lacazette fikk god plass til å legge ballen til rette og banke den i hjørnet med venstrebeinet.

I 2. omgang rant det på med nye sjanser: Mkhitaryan, Ramsey, Lacazette og innbytter Danny Welbeck hadde alle store sjanser til å øke ledelsen, Ramsey var nærmest da stolpen sto i veien for hans tredje scoring. Men CSKA kunne også fått flere mål, i begge omganger, Arsenal var ikke like imponerende bakover. Derfor er nok manager Arsène Wenger godt fornøyd med å ha med seg 4–1 til Moskva-returen.

Arsenal er så godt som i semfinalen, og etter en meget skuffende sesong kan fremdeles en triumf i denne turneringen redde en Champions League-plass neste høst.

PS ! Valon Berisha scoret igjen for Salzburg. Han utlignet til 1–1 fra straffemerket borte mot Lazio, men italienerne vant 4-2 etter at Salzburg var oppe på 2-2. Atlético Madrid er på god vei mot semifinalen etter 2-0 hjemme over Sporting Lisboa (Koke, Griezmann), mens RB Leipzig slo Marseille 1–0 etter mål av landslagsmannen Timo Werner.

PS! Valon Berisha

...