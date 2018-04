Gamsten etter Tromsø-oppturen: – Spiller til jeg er 40

TROMSØ (VG) (Tromsø – Strømsgodset 3–1) Tromsø lekte seg da de slo Strømsgodset. Og lagets playmaker Morten Gamst Pedersen (36) storkoste seg. Til og med da Herman Stengel sparket ham ned.

Tromsø dominerte matchen voldsomt de første 45 minuttene. Det manglet ikke på kvalifiserte målsjanser. 2–0 var imidlertid ett mål for lite. Men det kom etter sidebytte.

– Jeg sier nei til landslaget, men ja til å holde på til jeg er 40 år, sier Morten Gamst Pedersen.

Han vitset og lo etter den gode Tromsø-kampen. Når kontrakten med TIL utløper neste år er han 38 år. Men tro ikke at det er slutt da.

«Gamsten» understreker at han stortrives. At Herman Stengel (gult kort) sparket ham ned etter at eliteseriens toppscorer Marcus Pedersen (fire mål) var blitt slått en ydmykende tunnel på – lo han ekstra godt av.

– Vi har kjempegod samhandling i laget. Alle vet hva de skal gjøre. Og for min egen del handler det om å øve mye. Spesielt pasningsfoten, sier Gamst Pedersen.

Fire flotte dager

Tromsø hadde null poeng etter de to første seriekampene. Nå har de seks poeng på de fire siste dagene. Opp til serieleder Molde er det tre poeng.

En av årsakene til suksessen er Gjermund Åsen. Trønderen ventet i det lengste med å forlenge avtalen på Alfheim i fjor. For TIL har det imidlertid vært et lykke at han ble.

Mot Strømsgodset var han motoren i Tromsø-laget. Han viste klasse da TIL banket Ranheim (4–0) søndag. Og han viste vei også mot «Godset» onsdag kveld (utsatt match fra 2. serierunde).

Han frispilte Runar Espejord etter åtte spilte minutter med en blanding av skudd og innlegg. Espejord traff i steget og Strømsgodset-keeper Espen Bugge Pettersen var sjanseløs.

Tromsø var foran. Og siden var det stort sett hjemmelaget det handlet om. Lasse Nilsen fikk en kjempesjanse. Men det ble ikke uttelling før Åsen igjen var nest sistemann på ballen. Han kombinerte med Nilsen – slo hardt på tvers i «boksen» – og Kent- Are Antonsen banket inn 2–0 etter 36 minutter.

At Morten Gamst Pedersen (36) har en utsøkt pasningsfot har vært kjent i snart 20 år. Den kom til sin rett flere ganger. Som da han slo en 40 meterspaning i lengderetningen. Antonsen løp gjennom i bakrommet. Men alene mot Bugge Pettersen rotet han fryktelig, og sølte bort kjempesjansen .

Strømsgodset var ikke til å kjenne igjen fra lørdagens overbevisende seier over Vålerenga (4–1) i hovedstaden. Først i omgangens siste minutt kom de til en god sjanse. Men Lars-Christopher Vilsvik feide ballen utenfor på blank goal.

Skuffet Skullerud

Trener Tor Ole Skullerud var storfornøyd etter seieren over Vålerenga lørdag. På vei ut av Alfheim var han svært skuffet.

– Vi er ikke i nærheten av å vinne eller få med oss poeng, og det er veldig skuffende. Her møter vi et veldig godt Tromsø-lag. Men de vinner på alle områder, sier Tor Ole Skullerud.

Tromsø kontrollerte matchen i 2. omgang. Men de klarte ikke å kopiere sjansebonanzaen fra 1. omgang. Likevel var det aldri tvil om tre poeng.

På 3–0 var det igjen Åsen som hadde regien. Inn fra venstre kant. På 5-meteren sto Daniel Berntsen og bredsidet inn sin første eliteseriescoring for «Gutan». Da var kampen 70 minutter gammel. Det virket helt kjørt for laget fra Drammen.

– Jeg trives med spillerne rundt meg, og jeg trives med treneren (Simo Valakari). Det lugget i de to første seriekampene i år, og vi har sett en del video for å se hvordan vi kunne gjøre ting annerledes. Nå har det løsnet i to kamper på rad, sier Gjermund Åsen.

Strømsgodset reduserte 12 minutter før slutt (3–1). Innbytter Amahl Pellegrino skjøt stolpe inn