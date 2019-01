Koteng til Ingebrigtsen: - Nå smeller det!

TRONDHEIM (VG) Styreleder Ivar Koteng sier han reagerte på at Kåre Ingebrigtsen ville på ferie til Marbella midt i Rosenborgs viktigste periode i fjor.

Ifølge Koteng ville Ingebrigtsen ta fri i tre-fire dager etter kampen mot Valur 12. juli, en uke før returkampen mot samme lag (og syv dager før sparkingen).

- Så snakket vi dagen etterpå, og jeg ga han et råd om å ikke ta seg fri fordi jeg ikke tror det var så lurt. Han bestemte seg for å ikke ta seg fri, sier Koteng, som omtalte dette som den viktigste perioden for RBK fordi det var midt i kvalifiseringen til europacupspill.

«Gult kort»-møte

Ingebrigtsen reagerte med å le og riste på hodet da Koteng fortalte om ferien som måtte avlyses.

Ingebrigtsen og Erik Hoftun mener de er ugyldig avskjediget og krever økonomisk oppreisning av Rosenborg.

RBKs styreleder fortalte også i sin partsforklaring i Sør-Trøndelag tingrett at han hadde en rekke møter med Ingebrigtsen der han etterspurte sportslig utvikling.

Både Erik Hoftun og Kåre Ingebrigtsen har forklart at de ikke oppfattet noen misnøye.

Han refererte blant annet til et møte 8. mai.

– Møtet fant sted hjemme hos meg klokka 20, og da var jeg innstilt på ha en form for monolog. Hele budskapet var som følger: Slik skal vi ikke spille fotball. Fiks det, Kåre! sa Koteng om møtet, som skal ha vart i sju minutter.

– Ba om endringer

29. mai hadde RBK et sportsmøte. Ingebrigtsen og Hoftun mente forsamlingen var fornøyd med framleggelsen deres. Det er ikke Koteng enig.

- Vi følte ikke det var så imponerende, så vi diskuterte dette etterpå. Da fikk jeg i oppdrag å gjennomføre et «gult kort-møte», sier Koteng.

Pål André Helland ble også revet inn i konflikten etter sine SMS-er til Ingebrigtsen:

4. juni hadde Ingebrigtsen et nytt møte med Koteng.

- Jeg ba om endringer som gikk på spillestil, ledelse og pedagogikk. Jeg ba han skaffe seg mer overskudd og ikke framstå så sliten som han gjorde, sier Koteng.

- Etter ferien 20. juni sa jeg til Kåre at nå smeller det. Da svarte Kåre med at det måtte smelle til han i stedet. Da kom energien tilbake en liten stund. Kampen mot Vålerenga var meget bra, sier Koteng, mens Ingebrigtsen rister på hodet.

På spørsmål om det er noe han angrer på, svarer Koteng:

- Kanskje det rådet jeg ga til Tove om å snakke sant. Det var sikkert ikke smart. Men måten å sparke en trener på er etter mitt skjønn vanskelig å gjøre på en annen måte. De tre gangene vi har gjort det har vært ganske like. Men måten Erik ble håndtert på var kanskje ikke så smart.

– Ikke gjort noe galt

Erik Hoftun fortalte tidligere i retten at han fikk vite at han ble sparket mens kollega Hugo Pereira satt i rommet.

– Spillerutvalget var ganske tydelige på at Kåre skulle få fortsette og de prøvde å overbevise meg om det. Jeg sa at det ble ikke sånn. Så fikk jeg en melding fra Tove Moe Dyrhaug om at Erik Hoftun hadde spurt om hva som skjer med han og Hugo Pereira. Tove spurte om hun skulle snakke sant eller kalle inn til møte i morgen. Jeg sa til Tove at juridisk sett burde hun vente, men jeg ba henne være ærlig. Hoftun er en venn. Da må hun være etisk, sier Koteng.

Ingebrigtsens advokat Stein Kimsås-Otterbech spurte om Ingebrigtsen har gjort noe galt.

- Galt er et litt merkelig ord. I fare for å gjenta meg selv, men i utviklingen handler det om hva vi skal gjøre rett. Han har ikke gjort noe galt, men lite rett, sier Koteng.

Dommer Anne Marie Selvaag spurte om Koteng har vært klar på at Ingebrigtsens jobb var i fare.

- Jeg mener at jeg har vært tydelig.

- Har du noen gang sagt at arbeidsforholdet til Kåre kan stå i fare om utviklingen uteblir?

- Jeg har ikke sagt det. Men jeg har holdt «gult kort-møte». Jeg sa at nå smeller det, og på trøndersk er det veldig nært.