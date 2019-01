LATTER? Alle disse fire har vært i kontroverser med Rosenborg. Fra venstre: Erik Hoftun, Erik Hamrén, Nils Arne Eggen og Terje Svendsen. Foto: Øyvind Nordahl Næss

16 år med trenerbråk i RBK

ANALYSE: De har kalt en tidligere trener «uspiselig» – og de har sagt at «Hver gang han sier noe nytt, så går prisen opp», om en idrettsleder. Nå får Rosenborg kjenne på det samme – fra FK Haugesund. Bumerangen treffer klubben i nakken med et smell.

For situasjonen rundt FK Haugesund -trener Eirik Horneland, kontrakten hans og konflikten bør være kjent stoff for Rosenborg-ledelsen. Den løser seg nok, ganske raskt, kanskje ved hjelp av noen kroner.

De fleste fotballtrenerne som har vært innom Rosenborg Ballklub de siste 16 årene (12 mann) har fått kjenne på det: Trenerbråket, konfliktene, krangelen. Selv han som skapte klubbens storhet på 1990-tallet, Nils Arne Eggen, er blitt ydmyket.

I boken sin kaller forfatter og tidligere trener, Otto Ulseth, for behandlingen av Eggen for «den største skampletten i Rosenborgs historie» , da Eggen ikke fikk fortsette som hovedtrener i 2010.

Det er Ulseths påstand. Foranledningen er like interessant: Da det svenske fotballforbundet ønsket Erik Hamrén, inne i sin andre sesong som RBK-trener, som landslagssjef høsten 2009.

Da følte RBK det som feil, og urettferdig, at svenskene hadde tatt kontakt med Hamrén for å høre om han var interessert. Og da svenskene heller ikke, i utgangspunktet, var interessert i å betale stort for å få løst ut Hamrén fra RBK-jobben, gikk det i lås på Brakka. Det var klubbformann Terje Svendsen, i dag fotballpresident, og klubbens daglige leder, Nils Skutle, som førte forhandlingene med svenskene.

Og det var da glosene smalt, om den svenske fotballpresidenten:

«Hver gang Lagrell sier noe nytt, så går prisen opp», er beskjeden fra Trondheim.

«Sveriges fotballpresident Lars-Åke Lagrell åpner kjeften. Og prisen på Erik Hamrén bare øker og øker», hevder kilder på Lerkendal.

Frontene var steile. Rosenborg hadde sørget for en kontrakt med Hamrén der han ikke hadde lov å snakke med noen, hverken klubber eller landslag, før han hadde seks måneder igjen av kontrakten. Og det brukte RBK for alt det var verdt.

Etter en føljetong av en diskusjon, krangel og steile fronter løste det seg (som det stort sett alltid gjør). Hamrén hadde begge jobbene, som RBK-trener og svensk landslagssjef, i seks måneder, før svenskene løste han ut av kontrakten. RBK fikk rundt fem millioner kroner – og Nils Arne Eggen fikk et vikariat ut sesongen.

Rundt fem millioner kroner fikk Rosenborg også i 2003, da Åge Hareide ble norsk landslagssjef. Hareide, i dag dansk landslagssjef, hadde to år igjen av kontrakten med Rosenborg da han ble fristet av det norske fotballforbundet.

I vinglingen mellom de to jobbene, som han begge ønsket (umulig, selvsagt, selv om Trond Sollied mener det er fullt mulig ...), ble ikke Hareide noen populær mann i RBK-ledelsen. På Brakka likte de ikke fremgangsmåten, hverken til NFF eller Hareide. Og det var i Beograd, før den avgjørende 2. rundekampen i UEFA Cupen, at de berømte ordene falt, fra daværende sportsdirektør Rune Bratseth, i et intervju med TV2s Håvard Johnsen, rett før kampstart:

TV2: – Du har etterlyst klare svar fra Hareide hele tiden, men igjen er det vingling. Hvordan oppfatter du situasjonen akkurat nå?

Rune Bratseth: – Jeg oppfatter den som folk flest, vil jeg tro – at det er uholdbart i lengden å holde på sånn. Og vi har konfrontert ham med den saken her, og fått klare svar tre ganger på rad i møter. Vi prøver å ta det for god fisk og stole på at det folk sier er sant. Det vingles fremdeles, og det sier seg selv at det i lengden ikke går. Han blir for oss uspiselig etter hvert. For klubben. Så vi får se hva som skjer. Vi forholder oss til avtalen han har med oss. Og, ja ...

Det løste seg, men Rosenborg spilte «hardball». I boken om Åge Hareide, som kom ut i høst, innrømmer den danske landslagssjefen at han aldri mer kan bryte en kontrakt, på grunn av «det helvetet» som skjedde i Rosenborg i november 2003.

Men dette er ikke de to eneste gangene det har vært bråk rundt fotballtrenere i Rosenborg. Det var (forholdsvis) fredelig i Nils Arne Eggens regjeringstid (1988–2002, minus 1998 da Trond Sollied vikarierte). Men siden Eggen gikk av har det vært vanskelig å få ro og tid som trener på Lerkendal, selv om mange av dem i dag kan kalle seg «seriemester»:

* Ola By Rise etterfulgte Åge Hareide, vant seriegull og tok RBK til Champions League, men ble sparket. Det førte til ondt blod mellom en klubblegende og en klubb – en periode.

* Knut Tørum vant seriegull med klubben, men ble sparket høsten etter – til tårer på en pressekonferanse.

* Nils Arne Eggen, som nevnt tidligere, fikk heller ikke fortsette tross seriegullet i 2010. Klubben ønsket heller svenske Jan Jönsson, som heller ikke fikk god tid på Lerkendal. Etter to sesonger var han ferdig.

* Den nye styrelederen, Ivar Koteng, har vært «sparker og bøddel», de siste årene. Først Jönsson, så daglig leder Hroar Stjernen, hovedtrener Per Joar Hansen – og i fjor sommer hovedtrener Kåre Ingebrigtsen og assistenten Erik Hoftun, begge klubblegender, og i høst – vikartrener Rini Coolen, etter The Double. Alle seks ble sparket i perioden 2012–2018.

Det fører mye med seg å være Norges ledende fotballklubb. Også støy, bråk og krangel rundt sparking og ansettelser av trenere.

Og med kampen mot Haugesund om Eirik Horneland, møter RBK seg selv midt i Erik Hamrén- og Åge Hareide-døra.