Chelsea lett videre etter Batshuayi-dobbel

Publisert: 28.01.18 16:23

FOTBALL 2018-01-28T15:23:45Z

(Chelsea-Newcastle 3–0) Michy Batshuayi (24) grep sjansen da Chelsea sendte Newcastle ut av FA-cupen.

Chelsea har vært linket til mange spisser i januar. Edin Dzeko, Andy Carroll og Peter Crouch har vært navn som har blitt nevnt i engelsk presse. Men søndag stjal Michy Batshuayi, som vanligvis får begrenset med spilletid og har blitt ryktet bort på lån, showet med to mål.

– Jeg vet ikke. Jeg er ikke sjefen. Det er bedre at du spør Antonio Conte, sier Batshuayi etter kampen på spørsmål om fremtiden.

– Det er veldig bra for laget og jeg er veldig glad. Når jeg får sjansen vil jeg ta den. Jeg jobber hardt hver dag, sier spissen, ifølge BBC .

Fint mål

1–0 kom på vakkert vis i 31. minutt. Pedro, Hazard og Alonso kombinerte seg framover før sistnevnte serverte Michy Batshuayi på åpent mål.

– Vi startet litt rustent. Vi trengte en seier og det viktigste var å gå videre. Etter 10–15 minutter våknet vi, og spesielt Michy som tok sjansen sin i dag, mente lagkaptein Gary Cahill i intervju med BT Sport.

Like før pause doblet Batshuayi med et skudd via forsvarsspilleren Jamaal Lascelles og i en høy bue over utspilte Karl Darlow.

Pent frispark

Alonso skrudde inn et fint frispark 20 minutter før full tid. Tidligere i kampen hadde vingbacken et godt volleyforsøk som ble reddet av Darlow.

Batsuhayi hadde en bra mulighet på overtid, men Darlow stoppet forsøket. Dermed endte det 3–0 etter en veldig grei søndag for vertene . Chelsea er klare for femte runde av FA-cupen.

Chelsea – Newcastle 3-0 (2-0)

Mål: 1-0 Michy Batshuayi (31), 2-0 Batshuayi (44), 3-0 Marcos Alonso (72).

41.049 tilskuere.