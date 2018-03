Neymar-skade verre enn ventet: Ute i tre måneder

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 01.03.18 13:11

FOTBALL 2018-03-01T12:11:55Z

Neymars brudd i foten kan prege oppkjøringen hans til sommerens VM.

Den brasilianske landslagslegen melder at det vil ta Neymar opptil tre måneder å komme seg tilbake på banen etter å ha operert, ifølge AFP.

Landslagslegen Rodrigo Lasmar forteller til den brasilianske avisen Globoesporte at skaden til Neymar er mer alvorlig enn først antatt, ettersom han hevder at det dreier seg om et brudd, og ikke en brist.

– Neymar er trist, men forstår at det ikke finnes noe annet alternativ. Han er fast bestemt på å bli frisk så fort som mulig. Vi skal gjøre vårt beste for å få til det, sier Rodrigo Lasmar til avisen.

Et fravær på tre måneder innebærer at stjernen er ferdigspilt for sesongen for klubblaget PSG. Det vil bety at han er tilbake i begynnelsen av juni, drøye to uker før Brasils første VM-kamp mot Sveits den 17. juni.

Neymar skadet seg under søndagens seriekamp mot Marseille. Onsdag ble det klart at han må opereres på grunn av en forstuet ankel og et brudd på yttersiden av foten.

Ifølge L’Équipe ankom spilleren Rio torsdag morgen, før han tok et privatfly videre til Belo Horizonte, der operasjonen vil foregå på lørdag.