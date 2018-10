PRESSET: Jose Mourinhos fremtid som Manchester United virker å være usikker. Foto: OLI SCARFF / AFP

BBC: Mourinho ikke truet med sparken

Fredag skrev den engelske storavisen Mirror at Manchester United-manager José Mourinho ville få sparken uansett resultat i helgen. Lørdag morgen melder den britiske kringkasteren at det ikke stemmer.

BBC mener å vite at Mourinho har støtte fra Manchester United -styret og at det ikke er noe fare for at han skal få sparken den nærmeste tiden. Det samme melder Sky Sports .

Mourinho skal få tid til å snu den negative trenden, meldes det.

Tung start

Mourinhos lag har slitt i serieåpningen og før møtet med Newcastle lørdag 18.30, står laget med fire kamper uten seier. Syv kamper ut i sesongen ligger laget på 10. plass – ni poeng bak Liverpool og Manchester City.

Derfor hevdet Mirror at Mourinho skal få sparken uansett hvordan det går mot Newcastle.

– Mourinho har mistet United-styrets tillit og får sparken i helgen, skrev fredag kveld.

Dersom Mourinho skulle få sparken, virker Zinédine Zidane å være mannen som kobles nærmest til jobben. Nåværende assisten Michael Carrick er trukket frem som en midlertidig løsning.

Kun Ferguson vinner mer

Portugiseren er i sin tredje sesong som Manchester United-manager. Han har ledet laget til ligacupseier og Europa League-seier. Kun Sir Alex Ferguson har bedre seierssnitt enn Mourinho som trener på Old Trafford – 59,67 mot 56,76.

Men flere supportere er misfornøyd med spillestilen til Mourinho og forholde til sentrale spillere som Paul Pogba skal være kaldt.

Mourinho har tidligere trent Chelsea, Real Madrid, Inter, Porto, Uniao de Leiria og Benfica. Aldri har Mourinho fullført en fjerde sesong i samme klubb på rad.

