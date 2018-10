2010: I 2010 møtte Ståle Solbakken (t.v.) og Nils Arne Eggen (med ryggen til) hverandre til duell om Champions League-plass. Den gang vant FC København og Solbakken. Til høyre er Bård Wiggen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Solbakken tangerte Eggen i Europa: – Jeg er imponert

FOTBALL 2018-10-06T11:42:42Z

Ståle Solbakken (50) har nå like mange kamper i Europa som Nils Arne Eggen (77). Rosenborg-legenden vil gjerne at Solbakkens navn skal sammenlignes med hans eget og Egil «Drillo» Olsen sitt.

Publisert: 06.10.18 13:42

– Jeg er imponert over Ståle. Han har sin klare fotballfilosi. Det gjør at du blir tydelig. Poenget er at du må ha en klar filosofi. Ellers blir ikke hverken du eller laget gjenkjennbart. Der er Ståle flink, sier Eggen.

Han møter VG i forbindelse med boklansering av «Nils Arne – et liv i svart og hvitt» fredag. Der snakker han mye om hvordan lag skal bygges.

Tangerte Eggen

Kvelden i forveien imponerte Solbakkens FC København med 2–1-seier borte mot Bordeaux.

Det var Solbakkens 68. kamp i Europa, kvalikkamper ekskludert, ifølge Transfermakts statistikktjeneste.

68 er det samme antallet Nils Arne Eggen har ledet Rosenborg ute i Europa ute i.

Solbakken mot Eggen i Europa: Solbakken: *Antall europakamper med kvalik: 118 kamper (51 seirer, 28 uavgjorte, 39 tap) Uten kvalik: *Champions League: 26 kamper (8 seirer, 7 uavgjorte, 11 tap) *Europa League: 28 kamper (9 seirer, 7 uavgjorte, 12 tap) *UEFA-cup: 14 kamper (4 seirer, 5 uavgjorte og 5 tap) Eggen: *Antall europakamper med kvalik: 108 kamper (40 seirer, 18 uavgjorte, 50 tap) Uten kvalik: *Champions League: 52 kamper (15 seirer, 12 uavgjorte, 25 tap) *UEFA-cup: 10 kamper (4 seirer, 1 uavgjort, 5 tap) *Europa League: 6 kamper (1 seier, 5 tap) Kilde : Transfermarkt

Den vesentlige forskjellen er at 52 av de 68 kampene til Eggen er fra Champions League – dobbelt så mange som Solbakken har i den gjeveste turneringen (se faktaboks).

På VGs spørsmål om Solbakken hører hjemme på samme hylle som Eggen selv og «Drillo», svarer Eggen følgende:

– Gjerne det, sier jeg. Det er en utvikling og for å bruke et ordtak: «Tidens guder er dens menn». Ståle gjør mye bra nå, mens Egil og jeg er ikke aktivt med lenger. Jeg er en samtalepartner, mens Egil er kommentator.

2010: Solbakken hyller «fienden» Eggen:

– Bare å glemme

Solbakken, som tok FCK til Champions League på bekostning av Eggens Rosenborg i 2010, får mye kreditt måten han setter sammen lag.

– Gode lag settes sammen av spisskompetanse i ulike roller og modnes gradvis. Skal du lede sånne grupper må du være fotballfaglig dyktig, så du har noe å lære bort. Også må du klare å forklare det videre. Det er mange som prøver å lære bort noe dem ikke kan, forteller Eggen.

Forfatteren av boken Otto Ulseth tror derimot aldri en norsk trener vil kunne måle seg med Eggen og «Drillo».

– Ståle er en fantastisk fyr som jeg kjenner godt. Jeg har bare positive ting å si om han. Det han gjør er rett og slett imponerende. Men jeg tror ingen kan skape de samme resultatene som Egil og Nils Arne. Det er bare å glemme, sier Ulseth – mangeårig kommentator og journalist, og også assistenten til «Drillo» i Irak.

Husker du denne klassikeren?

Hareide og Solbakken på «topp fire»

Roar Stokke har fulgt «Drillo», Eggen og Solbakken som kommentator i en årrekke. Han er usikker på om Solbakken får nok oppmerksomhet i Norge.

– Med mindre penger enn før er han i toppklasse i å sette sammen lag, lagbygging, finne spillertypene og skape vinnerkultur. Ståle har det som kjennetegner gode trenere: Faglig kompetanse, en enorm dedikasjon, entusiasme og mye energi. Han er en enorm vinnerskalle, sier Viasat-kommentatoren.

Han forteller at han ikke liker å rangere trenere, men uttaler følgende:

– Eggen og «Drillo» er øverst, mens Åge Hareide og Ståle fighter om tredjeplassen. Det Drillo og Eggen gjorde var unikt. De var så innovative at jeg tror ingen kunne gjort det samme som dem, mener Stokke.