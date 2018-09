I RETTEN: Her ankommer Hugo Lloris Westminster Magistrates Court onsdag formiddag. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Hugo Lloris må betale bot på 540.000 etter fyllekjøring

Tottenham-kaptein Hugo Lloris erkjenner skyld etter at han ble tatt for fyllekjøring i august. Etter å ha møtt i retten kom det frem at 31-åringen hadde dobbelt så mye i promille som det kjøregrensen tillater.

Det var i august at den franske verdensmesteren ble tatt etter å ha blåst rødt i en promillekontroll i London .

I dag, onsdag formiddag, møtte han i Westminster Magistrates Court i dag, og da erkjente han skyld etter å ha blitt tatt. Det melder blant annet The Independent .

Ifølge britiske medier er Tottenham-keeperen dømt til å betale en bot på 540.000 kroner. Han må dessuten klare seg uten førerkortet de neste 20 månedene.

I retten erkjente Lloris at han hadde hatt dobbelt så mye i promille som det kjøregrensen tillater i England.

Spurs-keeperen ble tatt med 80 mikrogram alkohol per 100 milliliter utåndingsluft. Den lovlige grensen i England er på 35 mikrogram.

– Jeg vil av hele mitt hjerte si unnskyld til min familie, klubben, mine lagkamerater, manageren og alle mine tilhengere, sa Lloris etter at han hadde blitt tatt, og la til at promillekjøring «er fullstendig uakseptabelt».

Fant oppkast i bilen

Politiet som stoppet hans Porsche Panamera etter en rutinekontroll ved Gloucester Place natt til fredag 24. august, kom i retten med en rekke nye opplysninger rundt hendelsen.

Det ble ifølge The Independent fortalt at politiet fant oppkast i bilen, og at Lloris måtte hjelpes ut av bilen etter å ha blitt stoppet. I retten kom det også frem at Lloris vinglet mot parkerte biler, før han klarte å hente seg inn igjen.

Etter at han ble tatt av politiet, ble han tatt med til en politistasjon like ved Charing Cross, hvor politiet tok bilder av 31-åringen, tok fingeravtrykk og satte ham på glattcelle. Drøye syv timer senere ble han løslatt mot kausjon.

Den 31 år gamle franskmannen skrev i sommer under på en ny kontrakt med Tottenham, en klubb han har representert ved 209 anledninger. 75 ganger har han holdt buret rent for London-laget.

Han har i tillegg notert seg for 104 kamper for det franske landslaget, og løftet i sommer VM-trofeet etter at Frankrike slo Kroatia 4–2 i finalen .

Tottenham har startet årets sesong med tre seiere og ett tap. I 2018/19-sesongens eneste tap, mot Watford , var ikke Lloris med. Ellers har han voktet buret i samtlige kamper.