Sen scoring hindret Arsenal-flause

FOTBALL 2018-09-02T14:47:32Z

(Cardiff – Arsenal 2–3) Arsenal så ut til å rote det til på bortebane igjen, men ble reddet av en kanonscoring av Alexandre Lacazette (27).

For før kampen hadde Arsenal tapt åtte av sine ni Premier League -kamper i 2018 og mot Cardiff slet Unai Emerys menn med å skaffe seg en betryggende ledelse.

På stillingen 2–2 i det 82. minutt falt derimot avgjørelsen i London-lagets favør. Lacazette, som tidligere i kampen hadde banket ballen i stolpen, ble tredd igjennom av Lucas Torreira i bakrom, og fra spiss vinkel løftet han ballen hardt opp i nettaket ved nærmeste stolpe.

– Det var viktig for meg å begynne bra. Jeg vil vise treneren at jeg hører hjemme i startelleveren. Jeg tror jeg gjorde det, og det gjør meg glad, sa matchvinneren til Sky Sports.

Franskmannen avgjorde kampen for Arsenals del i sin første kamp fra start denne sesongen. Resultatet var også sesongens første borteseier og doblet poengfangsten til seks i Premier League.

Og statistikken viser at Arsenal har vunnet 58 prosent av kampene der franskmannen har startet, sammenlignet med kampene han har blitt plassert på benken, ifølge Opta.

– Vi har hatt en vanskelig start med tap mot Manchester City og Chelsea, men vi har slått tilbake, sa Arsenal-spiller Aaron Ramsey, waliser og som spilte sine ungdomsår i Cardiff til Sky Sports.

– Det er alltid emosjonelt å komme tilbake hit. Det var her jeg ble oppdratt og gitt muligheten til å spille fotball, så jeg vil alltid være takknemlig, fortsatte midtbanespilleren.

Han mener at laget blir sterkere og sterkere for hver kamp under Emery, og London-laget fikk en god start på kampen etter bare 12 minutter.

Shkodran Mustafi stanget gjestene fra London i ledelsen etter en corner fra Granit Xhaka.

Men Arsenal-forsvaret hadde ikke sin beste dag på jobb og slapp Cardiff tilbake i kampen to ganger.

Først ved Victor Camarasa, som vendte bort Nacho Monreal med en sylfrekk vending og banket ballen opp i nettaket til 1–1 på overtid av 1. omgang.

Pierre-Emerick Aubameyang sendte Arsenal tilbake i ledelsen etter 62 minutter, og endte samtidig rekken av tre målløse kamper i sesongåpningen.

Men åtte minutter senere slo Cardiff igjen tilbake. Et hjørnespark ble stusset videre av Sean Morrison og Danny Ward styrte ballen via stolpen og i mål.

Nevnte Morrisson fikk også en kjempesjanse på overtid i det Junior Hoilett la inn mot Morrisson på bakerste stolpe, men hodestøtet gikk like over mål.