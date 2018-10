Sørloth åpner for overgang fra Crystal Palace: – Ikke interessert i å sitte på benken

STORO (VG) Alexander Sørloth (22) har ikke tenkt til å akseptere benketilværelsen i Premier League særlig mye lengre.

Publisert: 09.10.18

– Jeg er ikke interessert i å sitte på benken noe mye lengre, sier Crystal Palace-spissen til VG.

– Betyr det at du kan forlate klubben allerede i januar hvis situasjonen ikke utvikler seg?

– Ja, jeg må ta en vurdering på det. Men det er fortsatt en god stund til januar, det er masse kamper fremover. Jeg håper jeg får noen sjanser og tar vare på dem, og så får vi ta januar som det kommer, sier Sørloth.

– Har du begynt å diskutere overgangsvinduet med klubben, for eksempel med tanke på et utlån?

– Nei, ikke foreløpig. Det er fortsatt en stund til januarvinduet og vi har en del skader i troppen (Christian Benteke), så det er ikke veldig mange spisser i klubben. Jeg vet ikke hvordan de tenker, men det er kjedelig å sitte på benken. Det har jeg ikke så mye interesse av. Så vi får ta januar som det kommer, sier spissen som i videoklippet under scorer sitt første og hittil eneste mål for Palace:

Fikk Iversen-advarsel

Trønderens karriere i Premier League startet lovende når det kommer til spilletid, med fire strake 90-minuttere nærmest umiddelbart etter overgangen fra Danmark, men siden har mulighetene kommet sjeldnere. Sørloth spilte ikke et eneste minutt på vårens åtte siste seriekamper, og på høsten har det heller ikke blitt mange minutter.

Etter åtte runder har Sørloth fått syv innhopp, ingen av dem lengre enn 20 minutter, og en sammenlagt spilletid på 81 minutter. I ligacupen har han riktignok spilt to fulle kamper og levert ett mål og en målgivende pasning.

Tidligere Tottenham- og landslagsspiss Steffen Iversen sier til TV 2 at han mener Sørloth burde vurdere et klubbskifte allerede i januar hvis ikke spilletiden forbedrer seg.

– Ti minutter her og der, det er ingenting for en spiss, da er det bare flaks hvis du scorer mål. Det fører til at det blir bare vanskeligere og vanskeligere jo lenger tid det går, sier Iversen til kanalen, samtidig som han advarer Sørloth mot å forlate England:

– Nå når han først er i England, så ville jeg gjort alt jeg kunne for å holde meg der. Blir man først sett på som en flopp i England, så blir man aldri hentet tilbake igjen.

Lagerbäck: – Vanskelig å holde en god form

Sørloth er den eneste spilleren Lagerbäck uttrykker bekymring for når det kommer til spilletid i klubblaget.

– Hvor lenge mener du han kan fortsette å spille så lite uten at det blir et stort problem?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror det er vanskelig å holde en god form når du får veldig lite spilletid over en lengre periode. Og etter det jeg har opplevd, pleier eldre spillere å takle det bedre. Nå er vi et stykke inn i oktober, sesongen har pågått i to måneder, og han har to kamper fra start (i ligacupen). Det er lite, sier Lagerbäck til VG og påpeker at han er trygg på nordmannens treningshverdag:

– Jeg vet at han har gode treninger med Roy Hodgson, siden jeg kjenner Roy så godt. Men det er ingen ideell situasjon.