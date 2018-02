Ronaldo i 100 da Real Madrid snudde og vant

Publisert: 14.02.18 22:36 Oppdatert: 14.02.18 23:24

FOTBALL 2018-02-14T21:36:56Z

(Real Madrid-Paris Saint-Germain 3-1) Real Madrid havnet under for Paris Saint-Germain, men med Cristiano Ronaldos 100. og 101. Champions League-mål for Real Madrid, snudde de kampen og vant.

Da Cristiano Ronaldo , som ellers var anonym de første 45 minuttene, satte inn 1-1 på straffe på overtid av den første omgangen, noterte han seg samtidig for sin 100. Champions League-scoring for Real Madrid.

Og med scoringen som snudde oppgjøret etter 83 minutter, da han noe heldig kneet inn ballen fra fem meter, noterte han seg for sin 101. scoring for klubben i turneringen. På bare 95 kamper.

Vi fulgte kampen minutt for minutt: VG Live - Real Madrid-PSG

Han har nå scoret 116 Champions League-mål i karrieren på 147 kamper - 101 mål for Madrid-klubben og 15 for Manchester United. Ronaldo er den første spilleren som scorer 100 Champions League-mål for samme klubb - Lionel Messi følger hakk i hæl og har scoret 97 mål på 121 kamper for Barcelona.

Portugiserens to mål, i tillegg til den viktige 3-1-scoringen til Marcelo tre minutter før full tid, gjør at Real nå har sikret seg et svært godt utgangspunkt før returoppgjøret om drøye tre uker.

– Det var en veldig viktig seier. Turneringen betyr mye for oss, og det viste vi. Nå har vi et veldig bra utgangspunkt før returoppgjøret, sier Sergio Ramos i et intervju vist på Viasat etter kampen.

– Jeg følte vi fortjente å vinne. Hele laget vant denne kampen sammen, mot et veldig godt lag, sa Zinedine Zidane etter oppgjøret.

Tvilsomt straffespark på overtid

Men det så mørkt ut for Real i den første omgangen, for det var pariserne som kom best i gang mot hovedstadslaget fra Madrid.

Adrien Rabiot sendte gjestene i føringen etter drøye halvtimen da han skrudde inn 0-1 fra 16 meter. Men PSG var ikke lenge i himmelen, for på overtid fikk de et tvilsomt straffespark mot seg.

Toni Kroos gikk ned i boksen etter en duell med Giovani Lo Celso. Den italienske kamplederen Gianluca Rocchi pekte på straffemerket, og Ronaldo banket inn sitt tiende mål i turneringen på bare syv kamper. Han har nå scoret minst en gang i hver av de syv kampene.

Syv minutter før full tid hadde Real snudd kampen. Innbytter Marco Asensio sprudlet i de ti minuttene han fikk, og sto bak både 2-1 og 3–1. Først slo han inn i boks, og fikk PSG-keeper Alphonse Areola til å gi retur på innlegget. Ballen traff kneet til Ronaldo og fikk i mål. Målet var hans 431. i Real-trøya.

Marcelo fastsatte sluttresultatet like før slutt etter nok et innlegg fra Asensio. Den brasilianske backen skjøt fra åtte meter - via Areola og i mål. Dermed ser det svært mørkt ut for pariserne før returoppgjøret på Parc des Princes 6.mars.