PÅ KAFÉ: Lise Klaveness drikker en kaffe latte i Oslo i forbindelse med et intervju med VG i 2011.

NIF-topp angriper Klaveness’ dobbeltrolle

Publisert: 15.04.18 08:10

FOTBALL 2018-04-15T06:10:05Z

Kommunikasjonssjefen i Norges idrettsforbund, Niels Røine, går hardt ut mot NRK-kommentator Lise Klaveness’ dobbeltrolle i fotballen. Hun er både NRK-ekspert og medlem av NFFs påtalenemnd.

Klaveness avviser kritikken og etterlyser at idrettslederne setter seg inn i regelverket.

Det var lørdag, under en debatt omkring sportsjournalistikk at Niels Røine i NIF gikk ut mot Klaveness.

– Jeg begriper ikke hvordan NRK kan bruke deg som fotballekspert [ ...] når du sitter i påtalenemnda i fotballforbundet. Teoretisk kan du sitte å kommentere saker, kamper, eller klipp på søndag kveld, og det skjer det en nedslagning, en stygg takling eller et rødt kort som det blir diskusjon om ... Du har meninger om det. Dagen etter skal du sitte rundt et bord å ta avgjørelser for for påtalenemnda [ ...] da skjønner jeg ingenting, sa Røine på debatten som ble direktesendt på YouTube av Journalisten.no .

VG har vært i kontakt med Niels Røine, som ikke ønsket å kommentere saken ytterligere.

Påtalenemnda ble opprettet i 2010 som et uavhengig organ som skal behandle hvilke saker fra fotballbanen som skal påtales til doms- og sanksjonsutvalget hos NFF.

Klaveness skjønner lite av kritikken fra Røine, noe hun også poengterte i debatten. Overfor VG utdyper hun sine roller for henholdsvis NRK og påtalenemnda. ​

Klaveness sier at dette er et faglig uavhengig organ som nettopp er opprettet for å gjøre vurderinger uten bindinger til NFF. Likevel har hun som prinsipp at hun

ikke skal behandle saker fra kamper som hun har kommentert for NRK for å slippe og forsvare egne uttalelser under kamp overfor nemnda. Da avstår hun fra behandling, og nemndas to andre medlemmer behandler saken uten henne til stede.

– ​NIFs kommunikasjonssjef bør vite at dette er et faglig uavhengig juristutvalg der vi er demokratisk valgt inn av medlemmene. Jeg skjønner ikke hvilke bindinger kommentatorjobben skulle gi meg hverken den ene eller andre veien, sier hun til VG.

Hun poengterer også at arbeidet er ulønnet, noe hun mener gir utvalget bedre troverdighet.

– Jeg mener at lønn i seg selv kunne vært med på å skape en relasjon som kunne påvirke en kommentator til å forsøke å unngå den skarpeste kritikken mot NFF, for eksempel, sier hun.

Leder av valgkomiteen i NFF, Torleiv Sandvik, sier til VG at Klaveness’ dobbeltrolle har vært oppe til diskusjon, både i valgkomiteen og på fotballtinget.

– Vi var veldig klar over at dette var en dobbeltrolle som det kunne komme til å bli spørsmål rundt. Dette redegjorde vi også for tinget, slik at medlemmene var informert om hvordan vi som valgkomité hadde tenkt.

Sandvik peker også på tre forhold som gjorde at valgkomiteen landet på å innstille Klaveness som medlem.

1. Påtalenemnda planlegger tidlig løpet for hvilke av medlemmene som har ansvar for hvilke uker/runder. Alle medlemmene i nemnda trenger ikke være til stede for å fatte en avgjørelse.

2. Valgkomiteen mener at hennes rolle som kommentator hos NRK er begrenset til relativt få kamper.

3. Valgkomiteen vurderer Klaveness som en meget habil og kvalifisert person, som også har sterk integritet.

Sportssjef i NRK, Egil Sundvor, ser per dags dato ikke problemer med at Klaveness kombinerer kommentatorjobben med påtalenemnda.

– ​Vi har vurdert det slik at det er en enorm styrke at hun kan regelverket og kan vise til at «for ett år siden så skjedde dette», det tenker jeg at er en styrke for produktet og for publikum som følger kampen.

– Så finnes det sikkert scenarioer der det blir problematisk, men da må vi håndtere det når det er problematisk. Men akkurat nå klarer vi ikke å se at det er problematisk med tanke på at hun er ekspert i NRK.

Han sier at Røine må få lov til å stille spørsmål om forholdet er tenkt gjennom på forhånd, men forsikrer om at det er det.

– Han kunne ha spurt oss hvis han lurte.