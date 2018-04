TATT AV OG TAKKET: Jürgen Klopp gir Mohamed Salah en god klem da han tas av på stillingen 5–0 et drøyt kvarter før slutt. Så endret kampen karakter. Foto: Dave Thompson / TT NYHETSBYRÅN

Dette var galskap, Roma

kommentar

Publisert: 24.04.18 22:57 Oppdatert: 24.04.18 23:27

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-24T20:57:23Z

Liverpool var i Champions League-finalen da Jürgen Klopp tok av Mohamed Salah. Hvorfor i all verden gjorde han det?

Roma var i Champions League-semifinalen, og trener Eusebio Di Francesco lot Mohamed Salah få all plass i verden på Anfield. Hvorfor i all verden gjorde han det?

For en rar kamp dette var. Et nervøst Liverpool den første halvtimen, et sprudlende Liverpool den neste, et rotete Liverpool i sluttminuttene – og et Roma det ikke var mulig å bli klok på i noen av minuttene.

Ingen motstander kjenner Mohamed Salah bedre enn dette laget, kanskje var det derfor de gamle kameratene ikke var spesielt redd for fotballens nye underverk fra pyramideland. Egypteren begynte med å gå rundt og klemme alle kjente, og det var sikkert Liverpool-supportere som fryktet at vennskapet skulle gjøre at Salah mistet litt av intensiteten.

Det var i så fall unødvendig. Isteden så det ut som om han han var på trening med dem, scoret når det passet og spilte frem de andre når det var morsomst. Det var en lek.

Men hva i all verden var det Roma drev med? Det var galskap. Her visste de at de skulle opp mot en av verdens beste spillere akkurat nå. Taktikken: Gi ham alle muligheter til å boltre seg.

Den tidligere Manchester City-backen Aleksandar Kolarov har hatt en meget god sesong i Roma, men Kolarov var ikke på banen for å stoppe Salah. Han var først og fremst der for å gå fremover. Det startet tidlig: Kolarov driblet seg bort og ga Mohamed Salah et stort rom, Juan Jesus surret også og Roberto Firmino skjøt like utenfor.

Roma var advart, men brydde seg tilsynelatende ikke.

Eusebio Di Francesco er bare den andre mannen i historien som tar den italienske hovedstadklubben til semifinalen i den største europacupen. Han kan selvsagt mye fotball, men at han gikk ut med tre ikke særlig temposterke stoppere som sto høyt var i beste fall naivt og i verste fall dumt.

Kanskje ble Roma litt lurt den første halvtimen, for Liverpool så ikke veldig bra ut, men det handlet nok mer om dem enn om Roma. Anfield hørtes ikke veldig bra ut heller, stemningen føltes mest nervøs, også preget av at Alex Oxlade-Chamberlain ble båret ut med en alvorlig skade.

Og kanskje kunne trener Di Francesco endt opp som et geni, dersom Alexander Kolarovs stillestående skudd fra 20 meter hadde endt i mål og ikke i tverrliggeren.

Så smalt det i den andre enden, mange ganger: Sadio Mané misset to store sjanser, men Mohamed Salah klarer liksom ikke å misse. Da han tredde ballen i krysset våknet The Kop igjen. Roberto Firmino var innblandet i det meste og dyttet til Salah som løftet inn 2–0 før pause, og festen fortsatte da lagene kom ut igjen. Det var Salah, Mané og Firmino, det ble 5–0 og semifinalen var død og begravet.

Men med et kvarter igjen ble Mohamed Salah byttet ut med Danny Ings. Det kan vel ikke kalles galskap, men hvis ikke det finnes en god forklaring var det i hvert fall veldig merkelig. I så fall må Jürgen Klopp ha tenkt at Roma aldri i verden kunne finne på noe i denne kampen.

Men plutselig kunne Aleksandar Kolarov gå fremover uten å være livredd for hva som skjedde bak ham. Edin Dzeko reduserte vakkert, Diego Perotti det samme fra straffemerket og hjemmefansen var plutselig ganske stille.

Det er nesten så det ble litt glemt at den tiende Anfield-semifinale endte opp med den åttende seieren. Liverpool er på veldig god vei mot sin åttende finale.

Så gjenstår det å se hva Roma har tenkt å gjøre med Mohamed Salah på hans gamle hjemmebane, samtidig som de må score minst tre mål.

Denne artikkelen handler om Liverpool FC

AS Roma