TIL EUROPA? Kåre Ingebrigtsen og Rosenborg nærmer seg en ny kvalik til Europa.

RBK-Kåre har bedt om overganger før Europa-kvaliken

Publisert: 02.07.18 11:09

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord-Rosenborg 0–1) Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen (52) ønsker at sportssjef Stig Inge Bjørnebye (48) bringer inn nye spillere før Europa-kvaliken starter.

– Ja, det har jeg, røper Ingebrigtsen på VGs spørsmål om han har spurt Bjørnebye om forsterkninger til Europa-jakten.

– Det diskuterer vi stort sett hele året ellers også. Men sånn som situasjonen er nå, kikker vi etter spillere inn, legger RBK-treneren til.

Rosenborg er store favoritter mot Valur i første kvalikkamp til Champions League 11. og 18. juli. Dagen etter åpner overgangsvinduet.

Deretter står trolig Celtic, som slo Rosenborg ut i fjor , for tur om skottene slår Alashkert. De kampene spilles 24./25. juli og 31. juli/1. august.

Videre venter eventuelt en tredje kvalikkamp – før en siste play off-duell i slutten av august.

Aldri har Champions League-kvaliken vært tøffere.

Skadeproblemer

Per nå er Samuel Adegbenro (kant) ute i flere måneder fortsatt. Mens trønderne manglet Pål André Helland (kant), Yann-Erik de Lanlay (kant) og Anders Konradsen (midtbane) ute mot Sandefjord. Dermed ønsker trolig RBK en kant.

– Vi ser alltid etter forsterkninger, men noen posisjoner sier seg litt selv hvor vi sliter med skader, sier Ingebrigtsen.

Sportssjefen innrømmer at det er «planer» på gang i RBK.

– Ja, det har vi, sier Bjørnebye uten å ville si noe mer.

Back tilbake

19. juli kommer Alex Gersbach, venstreback, tilbake fra utlån fra Lens. I Sandefjord spilte den normale venstrebacken Birger Meling venstrekant.

– Det hjelper oss veldig å få inn Gersbach. Så får vi se på hvilke andre muligheter som finnes. De skal være brukbart gode for å kunne spille for oss, mener Ingebrigtsen.

Han legger ingen skjul på at skadesituasjonen ikke er ideell.

– Vi er ganske tynnslitt med tanke på antall folk. Men vi er i bra form og gleder oss til kvaliken.

– Vi må se an skadesituasjonen litt før vi sier at vi er helt klare for det. Men vi klarer oss bra uten de som er skadet mot Sandefjord. Det er et bra tegn, mener Bjørnebye.

– Skjer noe med oss

Even Hovland, stopper på laget, har erfaring fra Europa-spill med Molde. Nå gleder han seg til å forsøke og få Lerkendal til å bli en internasjonal scene.

– Jeg ser fram til det. Det er utrolige opplevelser å få med seg. Vi må opp på vårt beste, sier Hovland.

– Vi ser alltid fram mot Europa. Det skjer noe med oss når det nærmer seg. Det har vært sånn lenge, tilføyer Bjørnebye.