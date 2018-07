STOLT: Selv om Lillestrøm og Eliteserien kanskje ikke er på samme som den svenske landslagsjobben, var Jörgen Lennartsson både stolt og fornøyd da han ble presentert som LSK-trener forrige uke. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Takket nei til det svenske landslaget - nå skal han redde Lillestrøm

Publisert: 16.07.18 10:52

FOTBALL 2018-07-16T08:52:21Z

Han kunne tatt over det svenske landslaget som nylig kom til kvartfinale i VM. Jörgen Lennartsson takket nei, og nå skal den svenske treneren redde Lillestrøm fra nedrykk i stedet.

Da VG møtte 52-åringen på pressekonferansen der han ble presentert som ny Lillestrøm-trener understreket svensken hvor stolt og glad han var for å ta over på Romerike. Om lag en uke i forveien hadde Sveriges landslag spilt kvartfinale i VM, med Janne Andersson som trener - en jobb Lennartsson takket nei til.

Det har nemlig blitt kjent i svenske medier, blant annet Expressen, at det var Lennartsson som var forespeilet jobben etter Erik Hamréns avgang i 2016. Den gangen gjorde han suksess med IFK Göteborg og var den heteste kandidaten til jobben. VG spurte om han ville forklare det hele:

– Nei.

– Du vil ikke snakke om det?

– Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere noe rundt.

Forventet ny kontrakt

Det har tidvis vært mye diskutert i Sverige hva som egentlig skjedde den gangen. Den tidligere klubbdirektøren i IFK Göteborg, Frank Andersson, fortalte i februar til Radiosporten at Lennartsson forventet en ny kontrakt i IFK og dermed ønsket å være lojal til klubben.

– Jörgen gjorde en utrolig stor oppofring. Det er forferdelig det som har hendt, sa han den gangen.

Det var, ifølge den tidligere direktøren, diskusjoner mellom Lennartsson og sportssjef Mats Gren som førte til at en ny kontrakt aldri ble tilbudt treneren.

– Det var en del diskusjoner, og de diskusjonene kom de aldri ordentlig til bunns i, fortalte sportssjefen til svensk radio.

Fikk sparken under ett år etterpå

Det viste seg å være starten på slutten for Lennartsson i Gøteborg. For i juli 2017 fikk han sparken etter kun 18 poeng på de første 14 kampene. Sverige-jobben gikk i stedet til Janne Andersson, som altså tok de blå og gule til VM for å deretter avansere helt til kvartfinalen.

Jörgen Lennartsson gikk i stedet inn som speider for Åge Hareides danske landslag, før han altså nå skal trene Lillestrøm. Til VG gir ikke 52-åringen uttrykk for at det er noen skuffelse å ende opp på Romerike.

– Jeg er stolt, glad, inspirert og ydmyk over å være her. De (Lillestrøm, journ.anm) har min måte å tenke på, både når det gjelder å styre klubben og arbeidet de gjør med fotballen.

Lennartsson leder sin første LSK-trening mandag klokken 16.15.