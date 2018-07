TOMÅLSSCORER: Andrea Norheim jubler sammen med Emilie Nautnes for kampens første mål mot Spania. Foto: ENNIO LEANZA / KEYSTONE

Drømmestart i EM for J19-landslaget - slo regjerende mester Spania

Publisert: 18.07.18 16:59 Oppdatert: 18.07.18 18:06

Andrea Norheim (19) banket inn to mål for Norge, og sørget for en meget lovende EM-åpning.

Norheim ble dagens scoringsheltinne på EM-stadion i Sveits.

Etter en jevn åpning på kampen mot Spania fikk Norge sjansen på en overgang etter en halvtimes spill. Sophie Roman Haug, som til daglig hamrer inn mål for LSK i Toppserien, dro av en forsvarsspiller og fikk slått ballen til Norheim.

Piteå-spilleren var helt umarkert, og banket inn Norges ledermål.

Bare seks minutter smalt det igjen - denne gangen var Thea Bjelde på vei gjennom det spanske forsvaret da hun ble felt. Dommeren pekte på straffemerket, og målscorer Norheim gikk fram for å ta den.

Norheim viste seg sikker også fra krittet, og økte Norges ledelse til 2–0.

De norske jentene kunne gå til pause med en imponerende ledelse over de regjerende mesterne.

Sto i mot presset

Etter hvilen startet Spania for alvor jakten på en redusering. De presset Norge lavt i banen, men slet med å komme til de helt store sjansene.

Spanjolene fikk imidlertid en rekke dødballer, men et duellsterkt norsk lag ryddet unna i egen boks. Da dommeren blåste av kampen, kunne de norske jentene strekke armene i været og juble for full pott i åpningskampen.

Et sterkt resultat mot Spania, som vant J19-EM i 2017. Det var for øvrig et mesterskap Norge ikke deltok i, etter å ha røket ut i kvaliken.

Tøffe kamper

Dagens kamp mot Spania var Norges første i J19-sluttspillet i Sveits. I neste kamp venter Frankrike, før de norske jentene skal opp mot vertsnasjonen Sveits.

De to beste fra gruppen går direkte til semifinale, hvor de møter de to beste fra den andre gruppen - den består for øvrig av Nederland, Danmark, Tyskland og Italia.

PS! Norges kamp mot Frankrike spilles 21. juli klokken 15.00. Den siste kampen mot Sveits spilles 24. juli klokken 18.15.