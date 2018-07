Henry får æren for Lukakus genistrek

Romelu Lukaku hylles for både løpet og overhoppet som sørget for Belgia-seier på overtid mot Japan. Manager Roberto Martinez mener samarbeidet med assistenttrener og spisslegende Thierry Henry har vært viktig.

– Thierry Henry fortjener masse skryt, han har jobbet veldig bra sammen med Lukaku, sier Martinez i intervju Goal.com .

Henry, som vant VM med Frankrike og scoret 175 mål i Premier League har de siste to årene vært assistenttrener på det belgiske landslaget.

I tillegg til det geniale overhoppet har Lukaku bidratt med fire scoringer hittil i VM.

Martinez kjenner spissen godt fra sin tid som manager i Everton, hvor Lukaku dunket inn scoringer, som sørget for at han i fjor sommer ble solgt til Manchester United.

– Da han kom til Everton så man at han hadde mentaliteten til en vinner, han er blitt en av de beste til å komme seg i rett posisjon, skryter Martinez av sin spydspiss til Goal .

Nå venter Brasil i kvartfinalen. Den hittil tøffeste testen for et stjernespekket Belgia, som mislyktes både i EM for to år siden, og VM i 2014.

Lukaku omtaler Brasil som det beste laget i mesterskapet, men mener at Belgia har styrkene til å vinne.

– De har gode forsvarsspillere, vi må variere i måten vi spiller på, men vi vet at vi har fire spillere som kan gjøre den store forskjellen, forklarer Lukaku til ESPN .

Da snakker han trolig om fronttrioen med seg selv, Dries Mertens og Eden Hazard, samt midtbaneelegant Kevin De Bruyne.

VGs tips: Brasil-seier

VMs største favoritt Brasil mot VMs foreløpige mestscorende Belgia (12 mål) - det er hovedingrediensene i denne kvartfinalen.

Brasil har til tross for alle sine målsjanser ikke scoret mer enn syv mål i turneringen hittil. Men slo Mexico relativt komfortabelt mandag (2–0). Og har kun sluppet inn ett mål så langt.

Belgia holdt på rote seg helt vekk mot Japan i sin åttedelsfinale. Og spillerne vet utmerket godt at de ikke kan havne i en slik situasjon igjen.

Vi tror Belgia får det tøft mot et kompakt brasiliansk forsvar, og lander på et H-spill til 2,00 i odds. Spillstopp er kl. 19.55 og NRK 1 viser kampen.