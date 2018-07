VIRALE HIT-ER: Japan, Neymar og VAR. Foto: REUTERS / AFP / AFP

VMs beste fra sosiale medier: Tyner Neymars hår

Publisert: 04.07.18 15:38

FOTBALL 2018-07-04T13:38:23Z

Ingen får mer ros enn Japan - og ingen får mer tyn enn Neymar. Slik har VM vært på sosiale medier.

Det aller første som skapte oppstandelse på sosiale medier i anledning Russland-VM: nyvinningen VAR, eller videodømming, som det heter på godt norsk.

Det tok for lang tid, det ble brukt for ofte, for sjelden, og man ble ikke klok på spesielt hands-regelen. Men til slutt virket det som om sosiale medier forsonet seg med verktøyet - og faktisk klemte det til brystet.

Men det hindret ikke sosiale medier i å vitse med fenomenet.

Og hva var det egentlig som skjedde på bakrommet til dommerne som befinner seg i Moskva?

Og hvilke beskjeder fikk dommeren på banen egentlig?

Men vi begynner vel å bli lei av spillere som signaliserer for VAR? Eller kanskje ikke.

Nok om VAR. Over til NeyMAR.

Brasilianerens store stjerne påkalte seg tidlig sosiale mediers oppmerksomhet for sin nye hårsveis. Ikke alle var like imponert...

Men om du er én av de som likte sveisen - slik kan du få den:

Det var ikke det eneste Brasils nummer 10 fikk tyn for. Mange, les: nær alle på sosiale medier, mener PSG-angriperen har en tendens til å overspille når han blir taklet.

Det ser i hvert fall vondt ut når han ligger og spreller på bakken...

Og internett elsker jo å overdrive...

Men sosiale medier gir ikke bare ris.

Japanerne er de som har fått mest av det motsatte, altså ros.

Det startet da fansen ryddet opp etter seg etter kamp.

Og gikk nesten over stokk og stein da dette bildet, som angivelig viser en strøken garderobe etter at Japan ledet 2–0, men tapte 2–3 for Belgia i 8-delsfinalen , fant veien til nettet.

Svenskene gjorde også garderoben klar etter seg...

Mens Senegal-fansen var - i likhet med japanerne - av det ryddige slaget.

Og de senegalesiske spillerne spredte glede på dette viset.

Vi kommer ikke unna duellen mellom Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, og portugiseren fikk ikke akkurat mindre selvtillit av å score hat trick i åpningskampen mot Spania.

Fikk du med deg? Ronaldo-feiringen en melding til Messi

Men da alt var lagt til rette for at de to skulle møtes i kvartfinalen, ble det exit for både Ronaldos Portugal (mot Uruguay) og Messis Argentina (mot Frankrike).

I sistnevntes kamp var det en 19-åring ved navn Kylian Mbappé som stjal showet, men det sosiale medier lurer på, er følgende:

Vi har sikkert gått glipp av en del, men det spørs hvor mye mer vi rekker. Etter at England vant på straffer (!) , er det visst grunn til å frykte for fremtiden.

Uansett: Vi gleder oss til resten av mesterskapet - og hvordan sosiale medier håndterer det som skjer videre. Selv om noen mener troféet allerede er delt ut.