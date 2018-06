REDDENDE ENGEL: Iago Aspas reddet Spania langt inne på overtiden. Foto: Alex Livesey / Getty Images Europe

VAR ordnet spansk gruppeseier på overtid – møter Russland i åttedelsfinalen

Publisert: 25.06.18 21:56 Oppdatert: 25.06.18 22:13

FOTBALL 2018-06-25T19:56:30Z

(Spania – Marokko 2–2) En sen Iran-utligning og overtidsscoring fra Iago Aspas (30) fikset gruppeseier og en enklere vei videre. Men Spania må opp flere hakk før neste runde.

Det så lenge ut til at det Uruguay, gruppevinner i gruppe A, som skulle bli Spanias motstander i åttedelsfinalen. Et Uruguay-lag som vant gruppen komfortabelt med tre seirer, fem scoringer for og ingen mål imot.

Men etter dramatiske overtidsminutter, er det langt svakere (på papiret) Russland som venter.

Spania har «kranglet» seg videre fra gruppe B.

Vinner på antall scorede mål

Åpningskampen mot Portugal – bare to dager etter trenerdramaet hvor Julen Lopetegui fikk sparken– endte med uavgjort (3–3), før de slo Iran 1–0. Mandag endte den tredje og siste gruppespillskampen med et overraskende og høyst dramatisk 2–2-resultat.

Til slutt var det en etter hvert VAR-godkjent-scoring fra innbytter Iago Aspas som sørget for at Spania blir gruppevinner. Celta Vigo-spissen flikket inn 2–2 for Spania, men scoringen ble først annullert fra offside.

Så slo VAR inn. Aspas’ scoring ble godkjent, straffe ble gitt til Iran som utlignet til 1–1 i den andre kampen på overtid, og dermed er det Spania som troner øverst i gruppe B. De vinner gruppen med flere scorede mål enn Portugal.

Spania har scoret seks – Portugal fem.

Spanjolene landet til slutt på beina, men La Roja fikk en forferdelig start på kampen.

Berg- og dalbane

En feil fra Sergio Ramos gjorde at Khalid Boutaïb kom alene med David de Gea. Manchester United-målvakten er blant verdens beste i én mot én-situasjoner, men han har vært usedvanlig svak i dette mesterskapet, og Marokko-spissen sendte hvittrøyene i føringen.

Det spanske svaret kom bare seks minutter senere.

Andrés Iniesta, Diego Costa og Isco kombinerte vakkert, og sistnevnte hamret ballen i nettaket. Dette var hans 11. landslagsscoring (hele ti av de på de siste 15 kampene).

Det hele så ut til å ende med uavgjort, men åtte minutter før full tid, steg innbytter Youssef En-Nesyri til værs og stanget ballen i hjørnet. Det var ingenting David de Gea kunne gjøre med dette forsøket, og den spanske burvokteren sto fastgrodd som en statue i gresset.

Men så kom Iago Aspas Spania til unnsetning tre minutter på overtid.

Det kunne hele kunne faktisk sett helt annerledes ut. Gerard Piqué taklet målscorer Boutaïb knallhardt med knottene først tidlig i 1. omgang, men slapp unna. I tillegg ble vi kanskje snytt for én av tidenes vakreste VM-scoringer, da Nordin Amrabat hamret til fra rundt 20 meters hold og traff tverrliggeren.

Spania har på ingen måte overbevist, men er nå klare for åttedelsfinalen, og får nå en (igjen, på papiret) langt enklere vei videre.

