DYNAMISK DUO: Marcus Pedersen og Bjørn Petter Ingebretsen er sammen en uslåelig duo. Her etter en 1–0-seier over Stabæk i cupen i 2016. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Marcus Pedersen har aldri scoret mer enn under «BP»

Publisert: 25.06.18 08:26

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Ranheim 3-0) Under Bjørn Petter Ingebretsen (50) fikk Marcus Pedersen (28) fart på karrieren igjen, nå fortsetter samarbeidet der det slapp. Ingen trener har fått mer ut av Hamar-gutten enn «BP».

– Han er en fyr jeg har stor respekt for, som er veldig flink med mennesker og som jeg har et veldig godt forhold til. Sånne mennesker gjør du alt du kan for, sier Pedersen om det gode målsnittet under «BP».

For med 21 ligascoringer på 30 kamper totalt under Ingebretsen, har han et målsnitt på 0,7 per kamp - soleklart bedre enn nest beste på lista, med 0,46 mål per kamp under Tor Ole Skulleruds 39 kamper med Pedersen på banen.

– Det jeg synes er det beste med en trener, er om han klarer å få det beste ut av spillerne og det greier’n. Og sånn må det være, fortsetter Pedersen.

Disse 30 kampene er over to perioder med den karismatiske 50-åringen som sjef.

Først da Pedersen kom tilbake til Strømsgodset fra Brann sommeren 2015 og var under «BP» helt fram til han trakk seg av helsemessige årsaker et drøyt år senere.

Dernest de to kampene som er spilt siden «BP» igjen fikk ansvaret på midlertidig basis - etter Tor Ole Skullerud trakk seg i slutten av mai. De har begge endt med scoring, som da han mot Ranheim scoret sitt ellevte for sesongen:

Setter krav

Målsnittet på 0,7 mål per kamp gjør at trenere som Ronny Deila og Rikard Norling er ikke i nærheten av å få like mye ut av Pedersen - statistisk sett.

– Det tror jeg går på trivsel, at Marcus føler at han blir sett hele tiden. Vi prater mye, tuller mye og det er mye kos og klem, sier «BP» om hvorfor han får så mye ut av «MP».

Han har fått en god start på sin midlertidige trenerkarriere i Strømsgodset, med to seirer, begge over Ranheim, og én uavgjort. Suksessformelen?

– Jeg har fullt fokus på at alle skal trives og samtidig ta ansvar sammen og gjøre en jobb - sammen, sier 50-åringen.

Kjenner knappene

Spesielt etter Pedersens overgang fra Brann i 2015, etter flere tunge sesonger både i inn- og utland, fikk spissen ett markant oppsving med elleve scoringer på ti kamper.

– Det var mange som lo da vi hentet Marcus Pedersen . Det er mange som har avskrevet ham. Men vi vet hvilke knapper vi skal trykke på, sa Strømsgodset-treneren til VG etter et hat trick mot Mjøndalen i 2015.

Siden den gang har Eliteseriens toppscorer, som mot Ranheim scoret sitt ellevte for sesongen, fått interesse fra utlandet og også, ifølge Drammens Tidende , gått glipp av en svært lukrativ overgang til kinesisk fotball.

Nå er han klokkeklar på at han kun tenker på Godset og at i den framtiden er det én mann som passer best inn.

– Jeg tror det er veldig bra for hele Strømsgodset om «BP» blir i jobben fast, konkluderer Pedersen.