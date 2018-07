Belgia slo ut Brasil – møter Frankrike i VM-semifinalen

Publisert: 06.07.18 21:53 Oppdatert: 06.07.18 22:59

FOTBALL 2018-07-06T19:53:44Z

(Brasil – Belgia 1–2) Et selvmål av Fernandinho (33), og et herlig «kremmerhus» av Manchester City-kollega Kevin De Bruyne (27) sendte Brasil ut av VM, og sørget for at Belgia møter Frankrike i semifinalen.

– Fy flaten for en fotballkamp det har vært! oppsummerte NRK-ekspert Egil Olsen etter at fem tilleggsminutter var over og dramatikken var over.

– Det viste et enormt hjerte der ute. Disse guttene fortjener å bli sett på som virkelig spesielle hjemme i Belgia, sa trener Roberto Martinez da han ble intervjuet rett etter kampen.

Børsen: Brasil - Belgia Brasil (4–2–3–1): Allisson Becker - 5

Fagner - 4

Thiago Silva - 5

Miranda - 5

Marcelo - 6

Paulinho - 5

Fernandinho - 3

Willian - 3

Philippe Coutinho - 7

Neymar - 4

Gabriel Jesus - 3 Sum 11 mann: 54 Roberto Firmino i 45 min - 6

Douglas Costa i 32 min - 6 Belgia (3–4–3): Thibaut Courtois - 7

Toby Alderweireld - 5

Vincent Kompany - 5

Jan Vertonghen - 5

Thomas Meunier - 5

Marouane Fellaini - 5

Axel Witsel - 4

Nacer Chadli - 5

Kevin De Bruyne - 7

Romelu Lukaku - 7

Eden Hazard - 7 og banens beste Sum 11 mann: 62 Kampvurdering: 5 Dommervurdering: Milorad Mazic (Serbia) - 5 - Mange omstridte situasjoner. Treffer på å ikke gi Neymar straffe tidlig i 2. omgang. Jesus burde fått straffe. Ellers god. Vurdert av Henrik Myhrvold Simensen

Og det ble da også et herlig oppgjør i Kazan. Renato Augusto sørget for en svært spennende avslutning, da han reduserte med en nydelig plassert heading etter innlegg fra Philippe Coutinho et kvarter før slutt.

Og gultrøyene skapte mer enn nok til å få utligningen som ville gitt ekstraomganger:

Etter 78 minutter banket innbytter Roberto Firmino ballen over fra kloss hold etter forarbeid av Neymar.

Etter 80 minutter var Augusto frempå igjen, men moste ballen like utenfor fra 15–16 meter.

I det 85 minutt serverte Neymar til Coutinho som skjøt langt utenfor fra ti meter.

Tre minutter på overtid testet Neymar Belgia-keeper Thibaut Courtois med et herlig skudd fra kanten av 16-meteren, men keeperen vartet opp med en fantastisk redning.

Men nærmere kom altså ikke Brasil scoring, og etter det meget skuffende semifinaletapet mot Tyskland i VM for fire år siden, var det altså nå full stopp i kvartfinalen.

Brasil ble muligens også snytt for to straffespark. På overtid ga Thomas Meunier Neymar en dytt i ryggen inne i feltet.

– Det er soleklart straffespark! slo Egil Olsen fast etter å ha sett situasjonen i reprise.

Det gjorde også FIFAS VAR-team som vurderte situasjonen til at det ikke var straffespark.

VAR-gjengen var også involvert tidligere i omgangen da Gabriel Jesus gikk over ende etter en duell med Vincent Kompany. Heller ikke det ble straffe til Neymar & co.

VG oppdaterer artikkelen.

Belgia la grunnlaget for seieren i første omgang, men det var Thiago Silva som sto for den første gigantsjansen da han fra kloss hold sendte ballen i stolpen.

Etter 14 minutter slo Nacer Chadli en corner inn mot første stolpe, og der gikk Gabriel Jesus og Fernandinho opp i samme duell–det endte med at sistnevnte på uheldig vis styrte ballen i eget nett med skulderen.

Brasilianerne skapte et par solide farligheter, før det var duket for kampens andre mål. Og det var Belgia igjen. Et herlig forarbeid av Romelu Lukaku endte med at ballen havnet hos De Bruyne, og han fikk kjempetreff fra 17 meter. Ballen suste rett frem, og boret seg inn i nettveggen til høyre for Alisson i Brasil-målet.

Det er nå Frankrike som venter Belgia i semifinalen førstkommende tirsdag. Didier Deschamps mannskap vant relativt greit 2–0 mot et tamt Uruguay-lag et par timer før oppgjøret mellom Brasil og Belgia startet.

PS! Europa-marerittet fortsetter for Brasil. Siden de slo Tyskland i 2002-finalen har de siden tapt alle utslagskamper mot europeiske lag: I kvartfinalen mot Frankrike i 2006, i kvartfinalen mot Nederland i 2010, i semifinalen hele 7-1 mot Tyskland på hjemmebane i 2014, før de tapte bronsefinalen 3-0 mot Nederland.