Unnskyld, Sverige

Publisert: 03.07.18 18:35 Oppdatert: 03.07.18 18:51

FOTBALL 2018-07-03T16:35:55Z

MOSKVA (VG) Det er ikke så veldig vakkert å se Sverige spille fotball, men det er veldig vakkert at Sverige er i VM-kvartfinalen i fotball.

Jo mer bortskjemt vi blir med Champions League-fester, desto større føles avstanden ned til «normal» fotball.

Sveriges VM-suksess viser langt på vei hva denne idretten egentlig handler om, om hva 11 spillere kan oppnå sammen, særlig når ingen motstander bare kan kjøpe hvem de vil for en milliard eller to. Lagene er selvsagt ikke helt jevne i VM, men VM er ekte vare.

Nei, Sverige er ikke artisteri eller delikate driblinger, det er noen ganger klønete avslutninger og svenskene har en del feilpasninger. Men det er noe med knallhardt og ærlig arbeid som også er fint å se på en fotballbane, og det er ikke ufortjent at svenskene har kjempet seg frem til det som på forhånd nesten var en uvirkelig kvartfinale.

Spillerne er begrensede, ganske profilløse og grå, men laget er samkjørt og blågult. Få kan lagarbeid som Sverige, og denne gjengen er så svensk som det er mulig å bli.

Sportslig må dette også være en av de sterkeste fotballprestasjonene Sverige har levert. Våre naboer har to VM-bronser (1950 og 1994), pluss sølvet på hjemmebane i 1958, men i 2018 er det ingen Rio-Kalle eller Liedholm eller Hamrin eller Brolin eller Dahlin.

Emil Forsberg våknet til liv i 8-delsfinalen, han holder høy klasse, men Ola Toivonen som knapt kommer med på det franske bunnlaget Toulouse føles nærmere snitt-nivået på spillerne.

Likevel er det på tide at vi slutter å la oss sjokkere av et lag som har slått ut Nederland, slått Frankrike, slått ut Italia, vært med på å slå ut Tyskland og knust Mexico. Så på vegne av alle som ikke hadde noen tro på dette laget, og det er mange, så er det på tide å si «unnskyld».

Ikke engang hjemme i Sverige var det mange som så for seg en ny eventyrsommer, 24 år etter. Men trener Janne Andersson har trodd, Andreas Granqvist har trodd, Albin Ekdal, Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Emil Forsberg, Marcus Berg og Ola Toivonen har trodd.

Zlatan Ibrahimovic har neppe trodd, og hva tenker han nå tro, der borte i Los Angeles, midt blant Samsung-reklamene? Da Sverige slo ut Italia i fjor høst, la han ut følgende gratulasjonshilsen: «We are Zweden», og det siste halvåret har han holdt på med gjentatte små meldinger om en mulig VM-deltagelse, og hans status i Sverige har falt.

Misforstå ikke. Zlatan Ibrahimovic spilte 116 landskamper og gjorde en fantastisk innsats for Sverige i 15 år, men «under ham» ble det aldri noen VM-kvartfinale. Zlatan er sjef uansett hvor han befinner seg, med sin imponerende og litt skremmende tilstedeværelse. På landslaget var han evigheter over de andre i status og ble så ufattelig dominerende utenfor banen, og på banen gikk de fleste pasningene i hans retning.

Noen ganger så det ut som et krav, særlig etter at Erik Hamrén tok over etter Lars Lagerbäck. Hamréns viktigste taktiske grep var liksom å gjøre som Zlatan sa. Det holdt til to EM-sluttspill, men det ble stopp i gruppespillet i begge.

Janne Andersson har aldri brydd seg om Zlatan. Han gjorde det ikke da han startet og Zlatan ikke ville være med, og han har ikke gjort det etter alle spekulasjonene om superspissens VM-deltagelse det siste halvåret.

Og mens Zlatan Ibrahimovic benytter de fleste anledninger til å fortelle verden at han ikke er menneskelig, men «a lion», så skal Andreas og Ola og Emil og de andre spille kvartfinale i VM.

Akkurat nå er det de som er de svenske løvene.