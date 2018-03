Har scoret fem selvmål på under ett år: – Du føler deg som verdens største dritt

Publisert: 18.03.18 14:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-18T13:21:46Z

Fredrik Semb Berge (28) ble «toppscorer» i Odd med sine fire selvmål i fjor, før han åpnet 2018-sesongen med å score enda ett. Midtstopperen prøver derimot å takle det hele med litt humor.

Ingen i Odd scoret nemlig mer enn tre mål i fjor – riktig vei. Semb Berge satte fire i eget nett. Da han i tillegg noterte seg for årets første Odd-mål, dog i feil ende, møtte VG han etter trening for å spørre hvordan 28-åringen egentlig har det.

– Nei, jeg har det helt fint! Det er mye tilfeldigheter inni bildet. Det er selvsagt noen av selvmålene jeg har tatt lærdom av, men på andre er det ikke så mye jeg kunne gjort annerledes.

Nå håper stopperkjempen fra Skien at «Selvmål-Semb» skal være et lukket kapittel.

– Jeg vil jo egentlig bare være ferdig med de greiene her nå, gliser han og rister på hodet.

Se Semb Berge kommentere sine egne selvmål i videovinduet øverst i saken!

– Føler deg som verdens største dritt

Han ler når han får spørsmål om han er redd for å score selvmål.

– Nei, det er jeg jo ikke. Man tenker over det der og da og kanskje dagen etterpå, men så går det helt fint. Som midtstopper er man i alle duellene overalt, og hvis man skal gå rundt og være redd for å sette den i eget nett, så er du ikke helt med utpå banen, sier han.

Men det hindrer han ikke i å skildre enkeltopplevelsene fra fjoråret med ganske sterke ord.

– Akkurat når den går inn, så føler du deg som verdens største dritt.

Offer for garderobe-humor

Før sesongen hadde en ansatt i administrasjonen hengt opp utviklingsmål til Fredrik Semb Berge på plassen hans i garderoben på Skagerak Arena.

– Der sto det at jeg i 2018 ikke skulle sette baller i eget nett.

52 minutter inn i 2018-sesongen gjorde 28-åringen nettopp det.

– Den plakaten ble revet ned relativt fort etterpå, smiler han.

Så får tiden vise om Semb Berge fortsetter i samme spor.

– Jeg håper vi bare kan legge dette dødt nå. Så får vi satse på at jeg begynner å score i riktig ende etter at du (VG journ.anm.) har vært her.

PSSST! VG krediterte Sondre Rossbach for selvmålet mot Rosenborg i fjor ettersom ballen så ut til å gå utenfor mål før målvakten slo den i eget bur. Likevel er målet tatt med i beregningen ettersom Berge tar på seg skylden.