Vanvittig Agüero-show på Etihad - scoret fire på 42 minutter

Publisert: 10.02.18 20:22

FOTBALL 2018-02-10T19:22:34Z

(Manchester City-Leicester 5–1) Sergio Agüero var anonym i den første omgangen. På 42 magiske minutter i den andre omgangen scoret han fire og avgjorde oppgjøret mot Leicester.

Argentineren var i fyr og flamme i 2.omgang og scoret fire mål på 48 minutter. Scoringene var hans 18., 19., 20. og 21. for sesongen, som gjør at han nå står med 21 scoringer på 22 Premier League-kamper denne sesongen.

Raheem Sterling hadde følgende å si om lagkameraten til BBC etter seieren:

– Han er en fenomenal spiss. Han scorer alle typer mål - tap-ins, frekke chiper, kanonkuler, og det fikk vi se i dag.

Først bredsidet han inn 2-1 etter 48 minutter, da han ble servert av De Bruyne på bakerste stolpe. Fem minutter senere ble han igjen assistert av sin belgiske lagkamerat, da han fikk ballen på åtte meter. En vending og en knallhard avslutning senere - i tillegg til en god dose flaks - gjorde at det sto 3-1 på måltavla.

Kvarteret før slutt var hat tricket et faktum. Kasper Schmeichel spilte ballen rett i beina på Agüero, som var iskald og elegant chippet over målvakten fra ni meter. Argentineren fastsatte sluttresultatet til 5-1 på overtid da han banket inn sitt fjerde for dagen - via tverrliggeren og inn.

Hat tricket var Agüeros tredje for sesongen og med den fjerde scoringen står han med elleve mål på de fem siste hjemmekampene i serien.

Tre målgivende fra De Bruyne - City foran med 16 poeng

Også Kevin De Bruyne var toneangivende - belgieren hadde tre målgivende i firemålsseieren, to av disse til Agüero, og han har nå 14 målgivende pasninger denne sesongen.

5-1-seieren gjør at City kunne innkassere sesongens 13. strake hjemmeseier i Premier League. Nå har de lyseblå fra Manchester, som hadde 70,5 % ballbesittelse mot Leicester, 72 poeng med elleve kamper igjen. Det er 16 poeng ned til Manchester United, som møter Newcastle borte søndag.

Med lørdagens seier har Pep Guardiola tatt 150 Premier League-poeng på 65 kamper. Det gir et poengsnitt på ekstremt imponerende 2,307 poeng per kamp.