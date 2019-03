Manchester United krasjet ut av FA-cupen mot Wolverhampton

WOLVERHAMPTON/OSLO (VG) (Wolverhampton - Manchester United 2–1) Etter et lite eventyr i FA-cupen, tok det brutalt slutt på Molineux for Ole Gunnar Solskjær. Nå har han tapt to kamper på rad for første gang som Manchester United-sjef.

– Vi skaper historie og vil ha mer. Det var en utrolig kveld, sier Raúl Jiménez til BBC.

Etter en drøy time med stillingskrig, kom João Moutinho seg fri til venstre. Han drev forbi én, to og tre Manchester United -spillere lett som bare det, og fant superspissen Jiménez i feltet.

Det første forsøket ble blokkert, men United-spillerne klarte ikke klarere.

Det andre forsøket snek seg under Sergio Romero og i mål.

Like etter kontret hjemmelaget, «ulvene» hadde blod på tann, styrket av et utrolig lydnivå fra hjemmelagets supportere.

Og da Diogo Jota løp over hele banen, parkerte Luke Shaw og skjøt ballen i det nærmeste hjørnet og under en passiv Romero, så hadde United et fjell å bestige.

Fjellet så ut til å vokse enda noen høydemeter da Victor Nilsson Lindelöf fikk direkte rødt kort ti minutter før slutt. Men etter at videodommerne så på situasjonen, ble det omgjort til gult.

Marcus Rashford reduserte fem minutter på overtid, men det var for lite og for sent, det var Uniteds første virkelige målsjanse.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United ble spist av ulvene og er ute av FA-cupen.

– Det var tvers gjennom fortjent. Wolverhampton var det bedre laget, kampplanen deres fungerte perfekt. Manchester United så helt smadret ut, kommenterte tidligere England-kaptein Alan Shearer hos BBC.

Gode mot topplag

Selv om Manchester United har slått ut topplag som Chelsea og Arsenal på bortebane i FA-cupen, hadde bortekampen på den regntunge Molineux-gressematten potensial til å bli minst like tøff.

For de nyopprykkede «ulvene» har tatt poeng fra samtlige topp seks lag i ligaen foruten Liverpool, men slo til gjengjeld ut Klopps menn av nettopp FA Cupen.

For to år siden var Wolves nær nedrykk til League Two. Nå er de nummer syv i Premier League og skal spille semifinale på Wembley.

Solskjærs lagoppstilling var dynamisk, med mange plassbytter og rotasjoner mellom spillerne. Den genierklærte Nuno Santo på motsatt trenerbenk satset på et kompakt forsvar og hurtige kontringer - litt som United har slått gode bortelag i Solskjærs periode.

Snytt for straffe

Det var en søvndyssende førsteomgang, med få ordentlige sjanser, frem til Diego Dalot fyrte av - i armen til hjemmelagets Jonny. Men det som ga straffe i Paris, ble ingenting i Wolverhampton ti dager senere.

– Det er straffe. Ballen treffer ham og det er ingen forskjell fra kampen mot PSG. Skuddet er på vei mot mål og armen hans stopper det, kommenterte tidligere Arsenal-spiss Ian Wright hos BBC.

Like etter var Diogo Jota alene gjennom med David de Gea-vikar Sergio Romero, men argentineren ville ikke være dårligere og reddet mesterlig.

Mesterlig var også redningen hans i andre omgang, da Raul Jiménez kom seg fri fra Victor Nilsson Lindelöf på et hjørnespark. Han nikket ballen mot hjørnet den kom fra, men Romero vartet opp med en fantom-redning med venstrearmen.

En briljant de Gea-redning fra Romero, som Gary Lineker skrev på Twitter.

Men til liten nytte.