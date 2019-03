Arsenal «reddet» av UEFA-anke – Lacazette med mot Rennes

Arsenal skal ta inn 1–3 på Rennes i Europa League. TV2-kommentator Øyvind Alsaker mener det er fullt mulig.

Publisert: 14.03.19 13:34







– Den gode nyheten for Arsenal er at Alexandre Lacazette – som var så god mot Manchester United – likevel ikke er suspendert. Og med Pierre-Emerick Aubameyang har de begge målscorerne tilgjengelig. Arsenal har nok offensiv kraft til å gå seirende ut av dette sammenlagt, mener Alsaker.

Han legger til at Arsenal også trenger Mesut Özil/Henrikh Mkhitarjan på sitt mest kreative.

– Det kan også bli tøft å holde nullen med Sokrates ute – han har vært solid som stopper sammen med Laurent Koscielny. Jeg vil si det er ganske åpent, men fullt mulig for Gunners å vinne med to eller tre mål på Emirates.

Alexandre Lacazette skulle opprinnelig ha sonet sin tredje kamp etter det røde kortet i den første kampen mot BATE Borisov. Men UEFA reduserte denne uken straffen til to kamper – det har han allerede sonet med den andre kampen mot hviterusserne og den første mot Rennes.

Lacazette og Aubameyang spilte sammen da Ole Gunnar Solskjær opplevde sitt første liganederlag som Manchester United-manager sist søndag. Lacazette bidro både med en assist og det omdiskuterte straffesparket.

De har henholdsvis 12 og 17 seriemål til nå denne sesongen.

I Frankrike så det lovende ut da Alex Iwobi curlet inn 1–0 på Roazhon Park etter bare fire minutter. Men ting snudde raskt. Etter å ha fått sitt andre gule kort for kvelden måtte forsvarskjempen Sokrates forlate banen i det 42. spilleminuttet. Siden handlet alt om Rennes.

Det siste målet ble satt inn av Ismaïla Sarr etter et vakkert angrep. Senegaleseren på 21 år har tre mål og tre assists for «Les Rouges et Noirs» og viste i den første kampen Arsenal hva han er god for som kantspiller. Han kom til Rennes fra Metz – for å spille på den samme plassen som Ousmane Dembélé hadde hatt et år tidligere.

– Vi er bare halvveis. Alt kan skje. Arsenal er fortsatt favoritter, sa Rennes-trener Julien Stéphan på BTs Europa League-show.

PS: Engelske medier mener å vite at Roma-angriperen Cengiz Ünder (21) blir Arsenals viktigste kjøpsobjekt til sommeren. Unai Emery har «bare» 450 millioner kroner å handle for – og det kommer man som kjent ikke så langt med i våre dager. Om Arsenal skulle komme til Champions League, er det ventet at han får mer på kjøpskontoen.

VGs tips: Hjemmeseier med 0–1-handikap

Arsenal står overfor en voksen oppgave ettersom de røk 1–3 i det første oppgjøret for en uke siden.

Vi likte hvordan London-klubben la den nedturen bak seg med en sterk 2–0-hjemmeseier over Manchester United på søndag. Det var den niende strake hjemmetriumfen i Premier League – i åtte av disse har Arsenal scoret minst to mål.

Rennes er ikke det helt store på utebane hjemme i fransk Ligue 1. Kun fire seirer på 13 matcher, forteller statistikken. Og de har holdt buret rent ved bare fire anledninger.

Vi tror Arsenal kan utnytte dette, og foreslår et hjemmespill med 0–1-handikap til 1,70 i odds. Spillet må kombineres. Spillefristen er kl. 20.55 og kampen vises på TV2 Sport 1.

