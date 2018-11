UTGÅENDE KONTRAKT: Markus Henriksen og Stefan Johansen går en usikker fremtid i vente på klubblagene. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Usikker fremtid for flere på landslaget – kan gå gratis etter nyttår

FOTBALL 2018-11-18T09:17:02Z

LJUBLJANA (VG) Fire av spillerne i landslagstroppen er på utgående kontrakt i klubbene sine: Stefan Johansen (27), Markus Henriksen (26), Martin Linnes (27) og Haitam Aleesami (27).

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 18.11.18 10:17

Kvartetten har til felles at de er i sin beste fotballalder, alle født i 1991 eller 1992, og at deres neste kontrakt kan bli karrierens siste langtidsavtale som spiller.

Valget er derfor viktig, både sportslig og økonomisk, og ikke minst familiært i noen tilfeller, som den kommende trebarnsfaren Henriksen påpeker: «Jeg har kone og barn som ønsker å vende snuten hjem om ikke altfor lenge, så jeg skal vel ta ett siste klubbvalg i utlandet, og det blir et viktig et.»

VG har sett nærmere på situasjonen til de fire landslagsspillerne, som etter nyttår står fritt til å forhandle om en kontrakt med andre klubber og gå gratis til sommeren.

Men først kan du se hvordan fotballguttene klarte seg i VGTVs kunnskapsquiz:

Johansen: – Aldri ideelt

Landslagskaptein Stefan Johansen har bare startet tre av de første 12 kampene for Fulham i Premier League. Kontrakten hans går ut til sommeren, men klubben har en opsjon på å forlenge avtalen med ett år.

– Vi har pratet litt smått om en ny kontrakt, men vi har ikke blitt enige ennå. Det har egentlig bare vært fokus på å få spilletid for min del, sier Johansen til VG.

– Vil spilletiden din fremover også avgjøre fremtiden i klubben?

– Ja, det er aldri ideelt å sitte på benken. Jeg har fått et par innhopp her og der, sier 27-åringen.

Onsdag ble det klart at Claudio Ranieri blir Johansens nye trener.

– Vi får se om situasjonen min endrer seg litt, sier nordmannen.

Henriksen åpen for noe nytt

Spilletid er ikke noe problem for Markus Henriksen, som er kaptein på klubblaget sitt. Der handler det trolig mer om at han spiller på nedrykksplasserte Hull i engelsk Championship (nivå to).

– Jeg spiller i Hull ut sesongen, så får vi se hva som skjer. Fotball er litt ferskvare og det er mye som kan skje. Hvis det er noe aktuelt som dukker opp, så må man jo ta det når den tiden kommer, sier trønderen.

– Kan dette være din siste mulighet til å spille på et høyere nivå enn Championship?

– Det kan det jo være. Det er det ingen tvil om med tanke på familiesituasjonen min også. Eldstemann er snart fire år, og vi har et mål og en plan om at de skal begynne på skole i Norge, så hvis det skal skje noe nytt, så er det kanskje best at det skjer etter denne sesongen, sier Henriksen, som er i ferd med å bli trebarnsfar.

Her forteller han om et ellevilt lag som har forbløffet ham denne høsten:

Linnes: – Kniven på strupen

I den tyrkiske ligaen har Linnes bare startet tre av 12 kamper, men i Champions League har nordmannen vært fast inventar i startoppstillingen til Galatasaray.

Til VG sier Linnes at han, etter å ha vurdert egen situasjon og spilletid, har bestemt seg for at han ønsker seg en ny kontrakt.

– Jeg er selvfølgelig åpen for at det kan dukke opp noe superspennende, men mitt fokus er å spille såpass bra at jeg får være med videre. Jeg håper og tror vi er i mål om ikke altfor lenge, sier Linnes, som nylig opplevde dette masseslagsmålet i Tyrkia:

– Du spiller rett og slett om ny kontrakt de neste ukene og månedene?

– Det er litt kniven på strupen, ja. Det er en stor klubb, og det er ikke alle som er så heldige at de får være med på det toget der. Det ser lyst ut, men fotballen er rund og ting kan snu fort. Skader og formsvikt kan påvirke det.

Aleesami: – Stenger ingen dører

Venstrebacken fra Oslo spiller fast på Palermo som topper italiensk Serie B. En fremtid i landets øverste divisjon er uten tvil fristende for spilleren som tidvis har vært på vei bort fra klubben.

– Vi har vært i diskusjoner om å forlenge, noe Palermo ønsker veldig sterkt. Men vi har ikke fått satt oss ned rundt et bord ennå, forklarer Aleesami.

Han forteller at de konkrete kontraktsforhandlingene har blitt utsatt flere ganger på grunn av en hektisk kalender.

– Jeg har vært åpen for forhandlinger og stenger ingen dører. Jeg trives på Sicilia og det virker som vi har noe virkelig spennende på gang, sier Aleesami.