Dette har gått galt for Manchester City: - Har ingen erstatter

Savnet av midtbanesjef Fernandinho (33) forklares som noe av årsaken til Manchester Citys tre tap på sine fire siste kamper.

– Vi har ikke en lignende spiller som Fernandinho, vi må vurdere og finne en løsning, sier Manchester City-manager Pep Guardiola til Sky Sports.

Frem til tapet mot Chelsea 8. desember så Manchester City uslåelige ut. Siden har det blitt to sjokktap. Først hjemme mot Crystal Palace, så borte mot Leicester på Boxing Day.

Dermed har de lyseblå mistet tabelltoppen til Liverpool, som etter lørdagens knusende seier over Arsenal er 10 poeng foran City med en kamp mer spilt.

I de to siste tapene har de regjerende mesterne manglet midtbaneankeret Fernandinho. Laget har klart seg uten både Kevin De Bruyne og Sergio Agüero i perioder denne sesongen uten problemer, men i brasilianerens fravær har det blitt motgang.

Tall fra Sky Sports viser at Manchester City siden 2016/17-sesongen har en seiersprosent på 71,3 prosent med Fernandinho, og kun 59,3 uten.

De siste to kampene har midtstopper John Stones og mer offensive Ilkay Gündogan spilt i Fernandinos rolle. Guardiola prøvde i sommer å hente Jorginho fra Napoli, men han ble isteden med Maurizio Sarri til Chelsea.

Sky Sports skriver at Lyons defensive midtbanemann Tanguy Ndombele kan være på vei inn for å styrke midtbaneleddet i januar, når Manchester City må jobbe for å tette gapet opp til Liverpool, som i jula har økt til ti poeng med en kamp mindre spilt for City.

En av årsakene til det er denne volley-perlen til Andros Townsend:

– Realiteten er at akkurat nå er det to eller tre lag som er bedre enn oss. Akkurat nå er det tvil, vi kan bare fokusere på oss selv, gjøre en god kamp og begynne å vinne igjen, sier Guardiola foran søndagens møte med Southampton.

Southampton har sett bedre ut under klubbens nye manager Ralph Hassenhuttl, men tapte for West Ham i midtuken.

Manchester City har to strake tap og tre tap på sine siste fire kamper.

