Bendtner soner med fotlenke fra 3. januar

FOTBALL 2018-12-19T15:04:12Z

Nicklas Bendtner skal avsone sin fengselsdom med fotlenke i januar og februar.

Publisert: 19.12.18 16:04

Dette kommer frem i en melding fra fotballspillerens advokat Anders K. Nemeth til Ritzaus nyhetsbyrå.

Bendtner skal sone fra 3. januar og i 50 dager.

– Han ser frem til å få forløpet vel overstått, heter det i meldingen fra advokaten.

Rosenborg-spilleren ble av byretten i København dømt til 50 dagers fengsel for vold mot en taxisjåfør. Episoden skjedde natt til søndag 9. september i år.

– Vi har ikke funnet grunnlag for å gjøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfunnstjeneste. Det er fordi det er snakk om vold og grov vold. Vi har lagt vekt på skaden, som ikke var helt uvesentlig. Det var brudd i kjeven, sa dommer Kirsten Schmidt i København Byret.

Retten konkluderte med at Bendtner både slo og sparket sjåføren etter at fotballspilleren og kjæresten Philine Roepstorff hadde havnet i en krangel med ham. De reagerte på at sjåføren ikke kjørte den veien de ba om.

Bendtner ville først anke dommen, men bestemte seg senere for å droppe dette. Også statsadvokaten i København frafalt sin kontraanke. Byrettens dom ble dermed rettskraftig.