Ødegaard matchvinner: Sendte Vitesse videre i cupen på overtid

(Kozakken Boys – Vitesse 1–2) Martin Ødegaard (20) ble den store helten da han ble matchvinner på overtid – mot et lag han aldri hadde hørt om.

Med et skudd fra 18 meters hold prikket Ødegaard ballen i det lengste hjørnet. Scoringen kom sent, men godt for Vitesse, som takket være nordmannens fulltreffer, tar seg videre til kvartfinalen i den nederlandske cupen.

– Jeg trodde vi måtte ut i overtid mot slutten, men jeg fikk en god pasning, var i god posisjon og da skjøt jeg. Jeg tror det var siste mulighet og heldigvis gikk den inn, sier Ødegaard til Fox Sports.

– Det var en sprett der som gjorde det vanskelig for keeperen. Det var en «decent» goal, konstaterer han og ler.

Det var Ødegaards fjerde scoring for sesongen. Den Real Madrid-eide 20-åringen scoret også i forrige kamp for Vitesse, da i Æresdivisjonen hjemme mot VVV-Venlo. Tidligere har han fått kritikk for mangelen på målpoeng, noe han gikk litt lei av:

Hadde ikke hørt om motstanderen

Stillingen var nemlig på det tidspunktet 1–1. Matus Bero hadde gitt Vitesse ledelsen på Sportpark De Zwaaier, Kozakkens stadion med en kapasitet på 2500 tilskuere, før Quentin Jakoba utlignet etter en drøy time.

Det ble lagt til tre minutter i andre omgang, og kampen gikk mot ekstraomganger.

Men så fikk Ødegaard ballen feilvendt dypt inne på Kozakkens halvdel, vendte opp og skjøt Vitesse videre mot laget som spiller på tredje nivå i Nederland. Ødegaard sa han ikke hadde hørt om torsdagens motstanderlag.

– Det var tøft. Vi visste det ville bli sånn. De hadde alt å vinne og vi hadde alt å tape. De gjorde en god jobb så de kan være stolte av seg selv.

Samtidig som han roste Kozakken Boys, var han kritisk til eget lags spill.

– Alt burde vært gjort bedre. Tempoet var lavt, og vi skapte ikke like mange sjanser som vi pleier å gjøre, sier han.

Martin Ødegaard Alder: 20

Klubber: Strømsgodset, Real Madrid, Heerenveen (lån), Vitesse (lån)

Landskamper: 14

Sesongen 2018/19: 16 kamper, fire mål, to assists

