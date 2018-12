FÅR DET TØFT: Everton skal virkelig få kjørt seg denne julen. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Dette laget har det tøffeste juleprogrammet: – Veldig tøft for oss

FOTBALL 2018-12-23T09:43:04Z

Juleperioden er beinhard for Premier League, men som alltid er det noen som får det verre enn andre. I år er det Everton som virkelig skal få kjenne det tøffe programmet på kroppen.

Publisert: 23.12.18 10:43

Everton og Tottenham er de to siste lagene som skal i aksjon på søndag. Denne helgen er siste runde før det hektiske juleprogrammet slår inn for fullt.

Å være sist denne runden er alt annet enn en positiv ting. Det betyr mindre tid til restitusjon og til neste kamp.

The Toffees får betydelig mindre tid til å forberede seg på enn samtlige topplag – og har hele 100 timer mindre enn hva Merseyside-rival Liverpool har, ifølge Liverpool-avisen Echo.

Etter Tottenham-kampen har Everton bare 212 timer på å fullføre juleprogrammet som avsluttes første nyttårsdag, hvor de har kamp med avspark klokken 13.30.

Everton møter Burnley borte onsdag 26. desember – på selveste Boxing Day – før Brighton venter i en ny bortekamp lørdag 29. desember. Til slutt avsluttes juleprogrammet med kamp mot Leicester hjemme på Goodison Park.

Everton, som er på 7. plass i Premier League , har dermed det verste kampprogrammet i julen. Tottenham har det ikke mye bedre, dog. De fullfører de hektiske dagene på 219 timer, mens det står i stor kontrast til Liverpool og Manchester City, som har henholdsvis 312 og 293 timer på å fullføre juleprogrammet.

– Det er ikke den beste tingen for oss. Min mening er at programmet er veldig tøft for oss og når du ser på alle Premier League-klubbene, så har vi det tøffeste. Men kampene er allerede bestemt, og min jobb er å forberede laget slik at vi får de beste resultatene vi kan. Jeg vil ikke si om det er urettferdig eller ikke, men hvis du spør om jeg ville hatt et annerledes program, så er svaret at ja, det ville jeg, sier Everton-manager Marco Silva til Liverpool Echo .

Tottenham er i flytsonen med åtte seirer på de siste ti ligakampene (8-0-2). Det var med nød og neppe at det gikk mot Burnley forrige runde, da Christian Eriksen ble matchvinner på overtid, men seier er seier.

Everton har på sin side ikke vunnet på fire kamper (0-2-2), og sliter også med de virkelige topplagene. Og spesielt med å score. 0-2 mot Arsenal, 0-0 mot Chelsea, 0-1 mot Liverpool og 1-3 mot Manchester City er fasiten der. Også West Ham og Manchester United har slått Merseyside-laget, som vi tror går på en ny smell mot et bortesterkt Tottenham.

