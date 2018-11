BETENKTE: Per Joar Hansen (til venstre) og Lars Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Norge uten King kan bli et problem

FOTBALL 2018-11-06T12:47:41Z

Lars Lagerbäck har fått både noen positive «problemer», og noen spørsmål som kan få negativt svar - før møtene med Slovenia og Kypros. De 10 dagene til kamp kan være gull verd for Norges svenske landslagssjef.

95 prosent av troppen til Lagerbäck var ventet. Alexander Sørloth ut, Ola Kamara inn er den eneste lille overraskelsen. Men det skyldes i større grad Joshua King enn Sørloth.

For Norges beste utespiller, Bournemouths Joshua King, er skadet. Han mener han skal rekke landskampene, men han har ikke spilt siden 20. oktober, og som en forsikring tar Lagerbäck med Ola Kamara. Fordi han mener Kamara er den som ligner mest på King i spillestil. Og dermed ofres Sørloth, en av flere som har sittet mest på benken i klubblaget sitt denne høsten.

Valget er forståelig. Men det gjør også at det blir et større spørsmålstegn rundt disse to landskampene. Joshua King har, i perioder, vært et helt angrep alene for Norge under Lagerbäck. Hans tilstedeværelse i kampene mot Slovenia og Kypros kan faktisk avgjøre om Norge vinner sin Nations League-gruppe eller ikke.

Rett og slett fordi sjansen er god for at både Bulgaria og Norge vinner sine to kamper 16.- og 19. november, og da blir målforskjellen avgjørende. Og Norges beste garantist for scoringer heter Joshua King.

Trolig blir det et kappløp med tiden for å få King klar. Vel er Kamara fullt kapabel til å score mål, men King er i en annen klasse. Det er sannheten.

Så King blir viktig. De andre spørsmålene stilles rundt spillere som sitter mye på benken, eller akkurat er tilbake fra skade. Mohamed Elyounoussi var satt ut av Southamptons lag mot Manchester City, men det er mer en skade som ikke slipper helt taket, enn manglende spilletid, som er plagsomt for Lagerbäck.

Stefan Johansen kom inn mot Huddersfield mandag kveld, og han var god. Men landslagskapteinen har også spilt lite den siste tiden. Det samme gjelder Sander Berge, på grunn av slitasjeskade, og sentralt på midten har det oppstått et «hyggelig problem» for Lagerbäck, med Ole Selnæs sine to gode kamper på landslaget i oktober. Vil han splitte sin favoritt-duo Berg og Markus Henriksen for å gjøre plass til pasnings-kongen Selnæs?

Det er et godt spørsmål i dagene før møtene med Slovenia (16. november) og Kypros (19. november), begge på bortebane - der Norge har slitt mer enn de har gjort på Ullevaal under Lagerbäck.

Mot Slovenia, spesielt, trengs den defensive tryggheten Lagerbäck har klart å skape med landslaget i 2018. Med både Kristoffer Ajer og Birger Meling tilbake fra skade, kan svensken igjen velge de fire han har gitt mest tillit i 2018: Omar Elabdellaoui, Ajer, Håvard Nordtveit og Meling, bak Rune Almenning Jarstein.

Mye av laget gir seg selv, også offensivt.

Men det store spørsmålet er altså King. Lars Lagerbäcks jobb er IKKE å gjøre Kings eventuelle fravær til et tema eller et problem.

Det kan likevel bli det.