TØFF DAG I SERBIA: Jürgen Klopp innrømmer at hans Liverpool slet med å finne magien.

Klopp innrømmer: - Vanskelig å finne tilbake magien

Liverpools vei mot Champions League-avansement ble lengre etter 2–0-tapet for Røde Stjerne i Beograd, men de har likevel alt i sine egne hender.

Publisert: 07.11.18 06:38

– Vi mistet det i kampen, ikke generelt. Men jeg har sett en del kamper som dette allerede og det er veldig vanskelig å finne magien («mojo-en») tilbake, sa Klopp etter nederlaget.

Når han ble spurt om han kunne sette en finger på alt som gikk galt i den serbiske hovedstaden, kom Jürgen Klopp til kort.

– Jeg har bare ti fingre ...

Liverpool våkner opp til unådige avisforsider etter 2–0-tapet for Røde Stjerne i Beograd tirsdag kveld. To scoringer av Milan Pavkov avgjorde kampen i løpet av syv minutter i den første omgangen, og the Mirror slår til med denne sportsforsiden:

«Mindre hjerte, mindre sjel og mindre kampånd gjør at forrige sesongs bragd virker en verden unna for et Liverpool på tyvperm», skriver journalisten James Pearce i Liverpool Echo .

Gjestenes første skudd på mål kom først i 71. minutt. I Napoli, der de tapte 1–0 etter en sen scoring i forrige bortekamp i dette gruppespillet, traff aldri Liverpool målet.

– Det er to ganske like forestillinger. Det ligner på kampene sist sesong også. De knuser lag på hjemmebane, mens de sliter på de bråkete stadionene med løpebane rundt. Det var så frustrerende å se på. Du roper på TV-en for å vekke spillerne opp, sier Steve McManaman i BT Sport-studio.

Resultatet betyr at veien til avansement blir noe lenger for Klopps menn. Der er enten nødt til å vinne bortekampen mot PSG, eller slå Napoli hjemme med to mål.

– Liverpool har virkelig plassert seg i en vanskelig situasjon i gruppen i kveld, sa McManaman tirsdag kveld.

Fire poeng til sammen i disse kampene vil også være nok til å sikre avansementet, men de kan også få hjelp fra Røde Stjerne, som blant annet har en hjemmekamp mot PSG igjen. Liverpool.no har utarbeidet en grundig oversikt for alle Liverpools scenarioer til å gå videre. Ringreven James Milner har i det minste planen klar:

– Vi vet vi kan slå både PSG og Napoli. Alt er i våres hender. Men vi må spille bedre enn i dag, sa han til BT Sport.